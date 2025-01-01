//+------------------------------------------------------------------+

//| Script programı başlatma fonksiyonu |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

MqlTick ticks[];

//--- tikleri almadan önce başlangıç zamanını hatırla

uint start=GetTickCount();

//--- günlük tik geçmişini talep et

ulong to=TimeCurrent()*1000;

ulong from=to-PeriodSeconds(PERIOD_D1)*1000;

if(CopyTicksRange(_Symbol, ticks, COPY_TICKS_ALL, from, to)==-1)

{

PrintFormat("%s: CopyTicksRange(%s - %s) failed, error=%d",

_Symbol, TimeToString(datetime(from/1000)), TimeToString(datetime(to/1000)), _LastError);

return;

}

else

{

//--- kaç tane tik alındı ve bunları almak için ne kadar zaman gerekti

PrintFormat("%s: CopyTicksRange received %d ticks in %d ms (from %s to %s)",

_Symbol, ArraySize(ticks), GetTickCount()-start,

TimeToString(datetime(from/1000)), TimeToString(datetime(to/1000)));

}



//--- veritabanını depolamak için dosya adını ayarla

string filename=_Symbol+" "+TimeToString(datetime(from/1000))+" - "+TimeToString(datetime(to/1000))+".sqlite";

StringReplace(filename, ":", "."); // dosya adlarında ":" karakteri kullanılamaz

//--- ortak terminal klasöründe veritabanını aç/oluştur

int db=DatabaseOpen(filename, DATABASE_OPEN_READWRITE | DATABASE_OPEN_CREATE | DATABASE_OPEN_COMMON);

if(db==INVALID_HANDLE)

{

Print("Database: ", filename, " open failed with code ", GetLastError());

return;

}

else

Print("Database: ", filename, " opened successfully");



//--- TICKS tablosu oluştur

if(!DatabaseExecute(db, "CREATE TABLE TICKS("

"SYMBOL CHAR(10),"

"TIME INT NOT NULL,"

"BID REAL,"

"ASK REAL,"

"LAST REAL,"

"VOLUME INT,"

"TIME_MSC INT,"

"VOLUME_REAL REAL);"))

{

Print("DB: ", filename, " create table TICKS failed with code ", GetLastError());

DatabaseClose(db);

return;

}

//--- TICKS tablosundaki tüm alanların listesini görüntüle

if(DatabasePrint(db, "PRAGMA TABLE_INFO(TICKS)", 0)<0)

{

PrintFormat("DatabasePrint(\"PRAGMA TABLE_INFO(TICKS)\") failed, error code=%d at line %d", GetLastError(), __LINE__);

DatabaseClose(db);

return;

}

//--- TICKS tablosuna tik eklemek için parametrelenmiş bir istek oluştur

string sql="INSERT INTO TICKS (SYMBOL,TIME,BID,ASK,LAST,VOLUME,TIME_MSC,VOLUME_REAL)"

" VALUES (?1,?2,?3,?4,?5,?6,?7,?8)"; // request parameters

int request=DatabasePrepare(db, sql);

if(request==INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("DatabasePrepare() failed with code=%d", GetLastError());

Print("SQL request: ", sql);

DatabaseClose(db);

return;

}

//--- ilk istek parametresinin değerini ayarla

DatabaseBind(request, 0, _Symbol);

//--- TICKS tablosuna tikleri eklemeden önce başlangıç zamanını hatırla

start=GetTickCount();

DatabaseTransactionBegin(db);

int total=ArraySize(ticks);

bool request_error=false;

for(int i=0; i<total; i++)

{

//--- girdi eklemeden önce kalan parametrelerin değerlerini ayarla

ResetLastError();

if(!DatabaseBind(request, 1, ticks[i].time))

{

PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d", GetLastError());

PrintFormat("Tick #%d line=%d", i+1, __LINE__);

request_error=true;

break;

}

//--- önceki DatabaseBind() çağrısı başarılı olduysa, sonraki parametreyi ayarla

if(!request_error && !DatabaseBind(request, 2, ticks[i].bid))

{

PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d", GetLastError());

PrintFormat("Tick #%d line=%d", i+1, __LINE__);

request_error=true;

break;

}

if(!request_error && !DatabaseBind(request, 3, ticks[i].ask))

{

PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d", GetLastError());

PrintFormat("Tick #%d line=%d", i+1, __LINE__);

request_error=true;

break;

}

if(!request_error && !DatabaseBind(request, 4, ticks[i].last))

{

PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d", GetLastError());

PrintFormat("Tick #%d line=%d", i+1, __LINE__);

request_error=true;

break;

}

if(!request_error && !DatabaseBind(request, 5, ticks[i].volume))

{

PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d", GetLastError());

PrintFormat("Tick #%d line=%d", i+1, __LINE__);

request_error=true;

break;

}

if(!request_error && !DatabaseBind(request, 6, ticks[i].time_msc))

{

PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d", GetLastError());

PrintFormat("Tick #%d line=%d", i+1, __LINE__);

request_error=true;

break;

}

if(!request_error && !DatabaseBind(request, 7, ticks[i].volume_real))

{

PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d", GetLastError());

PrintFormat("Tick #%d line=%d", i+1, __LINE__);

request_error=true;

break;

}



//--- girdiyi eklemek için bir istek yürüt ve bir hata olup olmadığını kontrol et

if(!request_error && !DatabaseRead(request) && (GetLastError()!=ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA))

{

PrintFormat("DatabaseRead() failed with code=%d", GetLastError());

DatabaseFinalize(request);

request_error=true;

break;

}

//--- sonraki parametre güncellemesinden önce isteği sıfırla

if(!request_error && !DatabaseReset(request))

{

PrintFormat("DatabaseReset() failed with code=%d", GetLastError());

DatabaseFinalize(request);

request_error=true;

break;

}

} //--- tüm tikler gözden geçilerek tamamlandı



//--- işlem durumu

if(request_error)

{

PrintFormat("Table TICKS: failed to add %d ticks ", ArraySize(ticks));

DatabaseTransactionRollback(db);

DatabaseClose(db);

return;

}

else

{

DatabaseTransactionCommit(db);

PrintFormat("Table TICKS: added %d ticks in %d ms",

ArraySize(ticks), GetTickCount()-start);

}



//--- veritabanı dosyasını kapat ve bunu rapor et

DatabaseClose(db);

PrintFormat("Database: %s created and closed", filename);

}

/*

Sonuç:

EURUSD: CopyTicksRange received 268061 ticks in 47 ms (from 2020.03.18 12:40 to 2020.03.19 12:40)

Database: EURUSD 2020.03.18 12.40 - 2020.03.19 12.40.sqlite opened successfully

#| cid name type notnull dflt_value pk

-+-----------------------------------------------

1| 0 SYMBOL CHAR(10) 0 0

2| 1 TIME INT 1 0

3| 2 BID REAL 0 0

4| 3 ASK REAL 0 0

5| 4 LAST REAL 0 0

6| 5 VOLUME INT 0 0

7| 6 TIME_MSC INT 0 0

8| 7 VOLUME_REAL REAL 0 0

Table TICKS: added 268061 ticks in 797 ms

Database: EURUSD 2020.03.18 12.40 - 2020.03.19 12.40.sqlite created and closed

OnCalculateCorrelation=0.87 2020.03.19 13:00: EURUSD vs GBPUSD PERIOD_M30

*/