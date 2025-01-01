MQL5 ReferansıDönüşüm FonksiyonlarıStringToColor
- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
StringToColor
"R,G,B" dizgisini veya bir renk ismini içeren dizgiyi color tipi değere dönüştürür.
color StringToColor(
Parametreler
color_string
[in] "R,G,B" tipli bir rengin veya ön tanımlı Web-renklerinden birinin isminin dizgi şeklindeki temsili.
Dönüş değeri
Renk değeri.
Örnek:
color str_color=StringToColor("0,127,0");
Ayrıca Bakınız