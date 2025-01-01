#property description "Bu gösterge değer hesaplamaz. ArrayFree() fonksiyon çağrısını;"

#property description "bir dinamik, bir statik ve bir göserge tamponu olmak üzere, üç ayrı diziye uygulamayı dener."

#property description "Sonuçlar Experts (Uzmanlar) bülteninde gösterilir."

//--- gösterge ayarları

#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 1

#property indicator_plots 1

//--- global değişkenler

double ExtDynamic[]; // dinamik dizi

double ExtStatic[100]; // statik dizi

bool ExtFlag=true; // bayrak

double ExtBuff[]; // gösterge tamponu

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- dizi için bellek tahsis et

ArrayResize(ExtDynamic,100);

//--- gösterge tamponlarının eşlenmesi

SetIndexBuffer(0,ExtBuff);

PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const int begin,

const double &price[])

{

//--- bir tekil analiz gerçekleştir

if(ExtFlag)

{

//--- belleği diziler için boşaltmayı dene

//--- 1. Dinamik dizi

Print("+============================+");

Print("1. Dinamik diziyi kontrol et:");

Print("Belleğin boşalmasından önce büyüklük = ",ArraySize(ExtDynamic));

Print("Bu bir dinamik dizi mi = ",ArrayIsDynamic(ExtDynamic) ? "Evet" : "Hayır");

//--- dizi belleğini serbest bırakmayı dene

ArrayFree(ExtDynamic);

Print("Belleğin boşalmasından sonra büyüklük = ",ArraySize(ExtDynamic));

//--- 2. Statik dizi

Print("2. Statik diziyi kontrol et:");

Print("Belleğin boşalmasından önce büyüklük = ",ArraySize(ExtStatic));

Print("Bu bir dinamik dizi mi = ",ArrayIsDynamic(ExtStatic) ? "Evet" : "Hayır");

//--- dizi belleğini serbest bırakmayı dene

ArrayFree(ExtStatic);

Print("Belleğin boşalmasından sonra büyüklük = ",ArraySize(ExtStatic));

//--- 3. Gösterge tamponu

Print("3. Gösterge tamponunu kontrol et:");

Print("Belleğin boşalmasından önce büyüklük = ",ArraySize(ExtBuff));

Print("Bu bir dinamik dizi mi = ",ArrayIsDynamic(ExtBuff) ? "Evet" : "Hayır");

//--- dizi belleğini serbest bırakmayı dene

ArrayFree(ExtBuff);

Print("Belleğin boşalmasından sonra büyüklük = ",ArraySize(ExtBuff));

//--- bayrak değerini değiştir

ExtFlag=false;

}

//--- bir sonraki çağrı için prev_calculated değerine dönüş yap

return(rates_total);

}