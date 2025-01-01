GlobalVariablesDeleteAll

Müşteri terminalinin global değişkenlerini siler.

int GlobalVariablesDeleteAll(

string prefix_name=NULL,

datetime limit_data=0

);

Parametreler

prefix_name=NULL

[in] Silinmesi istenen ön ek ile başlayan tüm global değişken isimleri. NULL veya boş değer şeklinde belirtildiğinde, kritere uyan tüm değişkenler silinir.

limit_data=0

[in] Son değiştirilme zamanına göre, global değişkenin seçimi için tarih. Fonksiyon, bu tarihten önce değiştirilmiş global değişkenleri siler. Eğer parametre sıfıra eşitse, ilk kriteri sağlayan tüm değişkenler silinir.

Dönüş değeri

Silinen değişkenlerin sayısı.

Not

Eğer iki seçenek de sıfıra eşitse (prefix_name = NULL ve limit_data = 0), fonksiyon, terminaldeki tüm global değişkenleri siler. İki parametre de belirtilmişse, parametrelere karşılık gelen global değişkenler silinir.

Global değişkenler, son erişimlerinin ardından 4 hafta boyunca müşteri terminali tarafından saklanır, sonra otomatik olarak silinirler.