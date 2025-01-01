DokümantasyonBölümler
SignalInfoGetString

Sinyal kopyalama ayarlarının string tipli bir özelliğine dönüş yapar.

string  SignalInfoGetString(
   ENUM_SIGNAL_INFO_STRING     property_id,     // özellik tanımlayıcı
   );

Parametreler

property_id

[in]  Sinyal kopyalama ayarları özelliğinin tanımlayıcısı. Bu değişken ENUM_SIGNAL_INFO_STRING sayımının değerlerinden birini alabilir.

Dönüş Değeri

Sinyal kopyalama ayarlarının string tipli bir özelliği.