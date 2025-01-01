MQL5 ReferansıAlım-Satım SinyalleriSignalInfoGetString
- SignalBaseGetDouble
- SignalBaseGetInteger
- SignalBaseGetString
- SignalBaseSelect
- SignalBaseTotal
- SignalInfoGetDouble
- SignalInfoGetInteger
- SignalInfoGetString
- SignalInfoSetDouble
- SignalInfoSetInteger
- SignalSubscribe
- SignalUnsubscribe
SignalInfoGetString
Sinyal kopyalama ayarlarının string tipli bir özelliğine dönüş yapar.
|
string SignalInfoGetString(
Parametreler
property_id
[in] Sinyal kopyalama ayarları özelliğinin tanımlayıcısı. Bu değişken ENUM_SIGNAL_INFO_STRING sayımının değerlerinden birini alabilir.
Dönüş Değeri
Sinyal kopyalama ayarlarının string tipli bir özelliği.