ObjectSetDouble

Belirtilen nesne özelliğinin değerini ayarlar. Nesne özelliği double tipinde olmalıdır. Fonksiyonun iki çeşidi vardır.

Birinci versiyonda şekillendirici yer almaz

bool ObjectSetDouble(

long chart_id,

string name,

ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE prop_id,

double prop_value

);

İkinci versiyonda değer, şekillendirici belirtilerek ayarlanır

bool ObjectSetDouble(

long chart_id,

string name,

ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE prop_id,

int prop_modifier,

double prop_value

);

Parametreler

chart_id

[in] Çizelge tanımlayıcısı. 0, mevcut çizelge anlamına gelir.

name

[in] Nesne ismi.

prop_id

[in] Nesne özelliğinin tanıtıcısı. Bu değer ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE sayımının değerlerinden biri olabilir.

prop_modifier

[in] Belirtilen özelliğin şekillendiricisi. Fibonacci araçlarındaki ve Andrews Dirgenindeki seviye numarasını gösterir. Seviyelerin numaralandırılmasına sıfırdan başlanır.

prop_value

[in] Özelliğin değeri.

Dönüş değeri

Grafiksel nesnenin özelliğini değiştirmek için oluşturulan komut, çizelgeye başarılı şekilde gönderilmişse 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapar. Hata ile ilgili daha fazla bilgi için GetLastError() fonksiyonunu çağırın.

Not

Fonksiyon, eşzamansız bir çağrı kullanır; bu, işlevin, belirtilen grafiğin sırasına eklenen komutun yürütülmesini beklemediği anlamına gelir. Bunun yerine, hemen kontrol döndürür.

Komut yürütme sonucunu kontrol etmek için, belirtilen nesne mülkiyetini isteyen bir fonksiyon kullanabilirsiniz. Bununla birlikte, bu tür işlevlerin bu çizelgenin sonuna eklendiğini ve yürütme sonucunu beklediklerini ve bu nedenle zaman alıcı olabileceğini unutmamalısınız. Bu özellik, bir grafikte çok sayıda nesneyle çalışırken dikkate alınmalıdır.

Bir fibonacci nesnesinin oluşturulmasını ve ona bir seviye eklenmesini gösteren örnek

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script programı başlatma fonksiyonu |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- yardımcı diziler

double high[],low[],price1,price2;

datetime time[],time1,time2;

//--- Açılış fiyatlarını kopyala - sondan 100 çubuk yeterli

int copied=CopyHigh(Symbol(),0,0,100,high);

if(copied<=0)

{

Print("High (yüksek) fiyat serisi kopyalanamadı");

return;

}

//--- Kapanış fiyatlarını kopyala - sondan 100 çubuk yeterli

copied=CopyLow(Symbol(),0,0,100,low);

if(copied<=0)

{

Print("Low (düşük) fiyat serisi kopyalanamadı");

return;

}

//--- Son 100 çubuk için açılış zamanını kopyala

copied=CopyTime(Symbol(),0,0,100,time);

if(copied<=0)

{

Print("Time serisinin değerleri kopyalanamadı");

return;

}

//--- kopyalanan veriye erişim şeklini zaman-serilerindeki gibi ayarla - geriye doğru

ArraySetAsSeries(high,true);

ArraySetAsSeries(low,true);

ArraySetAsSeries(time,true);



//--- Fibo nesnesinin ilk tutturma noktasının koordinatları

price1=high[70];

time1=time[70];

//--- Fibo nesnesinin ikinci tutturma noktasının koordinatları

price2=low[50];

time2=time[50];



//--- Fibo nesnesinin oluşturulma zamanı

bool created=ObjectCreate(0,"Fibo",OBJ_FIBO,0,time1,price1,time2,price2);

if(created) // Nesne başarılı şekilde oluşturulmuşsa

{

//--- Fibo seviyelerinin rengini ayarla

ObjectSetInteger(0,"Fibo",OBJPROP_LEVELCOLOR,Blue);

//--- kaç adet Fibo seviyemiz var?

int levels=ObjectGetInteger(0,"Fibo",OBJPROP_LEVELS);

Print("Önceki Fibo seviyeleri = ",levels);

//---Günlüğe çıktıla => seviye numarası: değer seviye_açıklaması

for(int i=0;i<levels;i++)

{

Print(i,": ",ObjectGetDouble(0,"Fibo",OBJPROP_LEVELVALUE,i),

" ",ObjectGetString(0,"Fibo",OBJPROP_LEVELTEXT,i));

}

//--- Birim başına düşen seviye sayısını artırmayı dene

bool modified=ObjectSetInteger(0,"Fibo",OBJPROP_LEVELS,levels+1);

if(!modified) // seviye sayısı değiştirilemedi

{

Print("Fibo nesnesinin seviyeerinin sayısı değiştirilemedi, hata ",GetLastError());

}

//--- sadece bilgilendir

Print("sonraki Fibo seviyeleri = ",ObjectGetInteger(0,"Fibo",OBJPROP_LEVELS));

//--- yeni olusturulmuş seviye için bir değer ayarla

bool added=ObjectSetDouble(0,"Fibo",OBJPROP_LEVELVALUE,levels,133);

if(added) // seviye için bir değer ayarlandı

{

Print("Seviye için, başarılı şekilde bir değer ayarlandı");

//--- Seviye açıklamasını ayarlamayı da unutma

ObjectSetString(0,"Fibo",OBJPROP_LEVELTEXT,levels,"my level");

ChartRedraw(0);

//--- Fibo nesnesindeki seviyelerin gerçek sayısını al

levels=ObjectGetInteger(0,"Fibo",OBJPROP_LEVELS);

Print("Eklemeden sonra Fibo seviyeleri = ",levels);

//--- emin olmak için, tüm seviyeleri bir kez daha çıktıla

for(int i=0;i<levels;i++)

{

Print(i,":",ObjectGetDouble(0,"Fibo",OBJPROP_LEVELVALUE,i),

" ",ObjectGetString(0,"Fibo",OBJPROP_LEVELTEXT,i));

}

}

else // Fibo nesnesindeki seviyelerin sayısının artırılması denenirse başarısız olur

{

Print("Daha fazla Fibo seviyesi eklenemedi. Hata",GetLastError());

}

}

}

Ayrıca Bakınız

Nesne Tipleri, Nesne Özellikleri