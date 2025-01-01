- DatabaseOpen
- DatabaseClose
- DatabaseImport
- DatabaseExport
- DatabasePrint
- DatabaseTableExists
- DatabaseExecute
- DatabasePrepare
- DatabaseReset
- DatabaseBind
- DatabaseBindArray
- DatabaseRead
- DatabaseReadBind
- DatabaseFinalize
- DatabaseTransactionBegin
- DatabaseTransactionCommit
- DatabaseTransactionRollback
- DatabaseColumnsCount
- DatabaseColumnName
- DatabaseColumnType
- DatabaseColumnSize
- DatabaseColumnText
- DatabaseColumnInteger
- DatabaseColumnLong
- DatabaseColumnDouble
- DatabaseColumnBlob
Alan değerini geçerli kayıttan dizi olarak elde eder.
|
bool DatabaseColumnBlob(
Parametreler
request
[in] DatabasePrepare()'da elde edilen istek tanıtıcı değeri.
column
[in] İstekteki alan indeksi. Alan numaralandırma sıfırdan başlar ve DatabaseColumnsCount() - 1 değerini aşamaz.
data[]
[out] Alan değerini yazmak için diziye olan referans.
Geri dönüş değeri
Başarılı olursa true, aksi takdirde false olarak geri döner. Hata kodunu almak için GetLastError() kullanın, olası yanıtlar şunlardır:
- ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) – geçersiz istek tanıtıcı değeri;
- ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126) – 'column' indeksi DatabaseColumnsCount() -1 değerini aşıyor.
Not
Değer, yalnızca 'istek' için önceden en az bir DatabaseRead() çağrısı yapılmışsa elde edilebilir.
Sonraki kayıttaki değeri okumak için, önceden DatabaseRead()'i çağırın.
Ayrıca bakınız
DatabasePrepare, DatabaseColumnSize, DatabaseColumnsCount, DatabaseColumnType, DatabaseColumnName