- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
StringCompare
Bu fonksiyon iki dizgiyi karşılaştırır ve karşılaştırma sonucuna tam-sayı şeklinde dönüş yapar.
|
int StringCompare(
Parametreler
string1
[in] Birinci dizgi.
string2
[in] İkinci dizgi.
case_sensitive=true
[in] Durum hassasiyeti modu. 'true' ise, "A">"a". 'false' ise, "A"="a". 'true' varsayılan değerdir.
Dönüş değeri
- string1<string2 ise, -1 (eksi bir)
- string1=string2 ise, 0 (sıfır)
- string1>string2 ise, 1 (bir)
Not
Dizgiler mevcut kod sayfasına göre alfabetik olarak, sembol sembol karşılaştırılır.
Örnek:
|
void OnStart()
Ayrıca Bakınız
String Tipi, CharToString(), ShortToString(), StringToCharArray(), StringToShortArray(), StringGetCharacter(), Kod Sayfasının Kullanımı