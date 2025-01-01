void OnStart()

{

//--- hangisi daha büyük - apple veya home?

string s1="Apple";

string s2="home";



//--- duruma duyarlı karşılaştırma

int result1=StringCompare(s1,s2);

if(result1>0) PrintFormat("Duruma duyarlı karşılaştırma: %s > %s",s1,s2);

else

{

if(result1<0)PrintFormat("Duruma duyarlı karşılaştırma: %s < %s",s1,s2);

else PrintFormat("Duruma duyarlı karşılaştırma: %s = %s",s1,s2);

}



//--- durumdan bağımsız karşılaştırma

int result2=StringCompare(s1,s2,false);

if(result2>0) PrintFormat("Durumdan bağımsız karşılaştırma: %s > %s",s1,s2);

else

{

if(result2<0)PrintFormat("Durumdan bağımsız karşılaştırma: %s < %s",s1,s2);

else PrintFormat("Durumdan bağımsız karşılaştırma: %s = %s",s1,s2);

}

/* Sonuç:

Duruma duyarlı karşılaştırma: Apple < home

Durumdan bağımsız karşılaştırma: Apple < home

*/

}