Bu fonksiyon iki dizgiyi karşılaştırır ve karşılaştırma sonucuna tam-sayı şeklinde dönüş yapar.

int  StringCompare(
   const string&  string1,                 // ilk dizgi
   const string&  string2,                 // ikinci dizgi
   bool           case_sensitive=true      // karşılaştırma için, durum hassasiyet modu
   );

Parametreler

string1

[in]  Birinci dizgi.

string2

[in]  İkinci dizgi.

case_sensitive=true

[in]  Durum hassasiyeti modu. 'true' ise, "A">"a". 'false' ise, "A"="a". 'true' varsayılan değerdir.

Dönüş değeri

  • string1<string2 ise, -1 (eksi bir)
  • string1=string2 ise, 0 (sıfır)
  • string1>string2 ise, 1 (bir)

Not

Dizgiler mevcut kod sayfasına göre alfabetik olarak, sembol sembol karşılaştırılır.

Örnek:

void OnStart()
  {
//--- hangisi daha büyük - apple veya home?
   string s1="Apple";
   string s2="home";
 
//--- duruma duyarlı karşılaştırma 
   int result1=StringCompare(s1,s2);
   if(result1>0) PrintFormat("Duruma duyarlı karşılaştırma: %s > %s",s1,s2);
   else
     {
      if(result1<0)PrintFormat("Duruma duyarlı karşılaştırma: %s < %s",s1,s2);
      else PrintFormat("Duruma duyarlı karşılaştırma: %s = %s",s1,s2);
     }
 
//--- durumdan bağımsız karşılaştırma
   int result2=StringCompare(s1,s2,false);
   if(result2>0) PrintFormat("Durumdan bağımsız karşılaştırma: %s > %s",s1,s2);
   else
     {
      if(result2<0)PrintFormat("Durumdan bağımsız karşılaştırma: %s < %s",s1,s2);
      else PrintFormat("Durumdan bağımsız karşılaştırma: %s = %s",s1,s2);
     }
/* Sonuç:
    Duruma duyarlı karşılaştırma: Apple < home
    Durumdan bağımsız karşılaştırma: Apple < home
*/
  }

