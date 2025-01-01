ArrayPrint

Basit tipli bir diziyi veya bir yapıyı günlüğe yazar.

void ArrayPrint(

const void& array[],

uint digits=_Digits,

const string separator=NULL,

ulong start=0,

ulong count=WHOLE_ARRAY,

ulong flags=ARRAYPRINT_HEADER|ARRAYPRINT_INDEX|ARRAYPRINT_LIMIT|ARRAYPRINT_ALIGN

);

Parametreler

array[]

[in] Basit tipli bir dizi veya bir basit yapı.

digits=_Digits

[in] Reel tipler için ondalık basamak sayısı. Varsayılan değer olarak _Digits kullanılır.

separator=NULL

[in] Yapı elemanları alanının değerleri için kullanılan ayraç. Varsayılan değer NULL boş satır anlamına gelir. Bu durumda ayraç olarak boşluk karakteri kullanılır.

start=0

[in] Yazılacak ilk dizi elemanının indisi. Yazma işlemine sıfırıncı indisten başlanır.

count=WHOLE_ARRAY

[in] Yazılacak dizi elemanlarının sayısı. Varsayılan olarak tüm dizi yazılır (count=WHOLE_ARRAY).

flags=ARRAYPRINT_HEADER|ARRAYPRINT_INDEX|ARRAYPRINT_LIMIT|ARRAYPRINT_ALIGN

[in] Çıktı modunu ayarlayan bayrak kombinasyonu. Varsayılan olarak tüm bayraklar etkindir:

ARRAYPRINT_HEADER – yapı dizisinin başlıklarını yaz ARRAYPRINT_INDEX – indisi sol tarafa yaz ARRAYPRINT_LIMIT – sadece ilk ve son 100 dizi elemanını yaz. Bunu sadece çok geniş bir diziyi yazdırırken kullanın. ARRAYPRINT_ALIGN – yazılan değerler için hizalamayı etkinleştir – sayılar sağa, metinler sola yaslanır. ARRAYPRINT_DATE – tarih/zaman yazılırken tarihi dd.mm.yyyy (gün.ay.yıl) formatında yaz ARRAYPRINT_MINUTES – tarih/zaman yazılırken, zamanı HH:MM (saat:dakika) formatında yaz ARRAYPRINT_SECONDS – tarih/zaman yazılırken, zamanı HH:MM:SS (saat:dakika:saniye) formatında yaz



Dönüş Değeri

Yok

Not

ArrayPrint() tüm yapı dizisi alanlarını günlüğe yazmaz – dizi ve nesne işaretçisi alanları atlanır. Daha uygun bir sunum için bu sütunlar yazılmaz. Tüm yapı alanlarını yazdırmanız gerekiyorsa, istediğiniz şekillendirme yöntemiyle kendi yazdırma fonksiyonunuzu oluşturmalısınız.

Örnek:

//--- son 10 çubuğun değerlerini yazdır

MqlRates rates[];

if(CopyRates(_Symbol,_Period,1,10,rates))

{

ArrayPrint(rates);

Print("Denetle

[zaman]\t[açılış]\t[yüksek]\t[düşük]\t[kapanış]\t[tik_hacmi]\t[makas]\t[real_volume]");

for(int i=0;i<10;i++)

{

PrintFormat("[%d]\t%s\t%G\t%G\t%G\t%G\t%G\t%G\t%I64d\t",i,

TimeToString(rates[i].time,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS),

rates[i].open,rates[i].high,rates[i].low,rates[i].close,

rates[i].tick_volume,rates[i].spread,rates[i].real_volume);

}

}

else

PrintFormat("CopyRates başarısız oldu, hata kodu=%d",GetLastError());

//--- çıktı örneği

/*

[time] [open] [high] [low] [close] [tick_volume] [spread] [real_volume]

[0] 2016.11.09 04:00:00 1.11242 1.12314 1.11187 1.12295 18110 10 17300175000

[1] 2016.11.09 05:00:00 1.12296 1.12825 1.11930 1.12747 17829 9 15632176000

[2] 2016.11.09 06:00:00 1.12747 1.12991 1.12586 1.12744 13458 10 9593492000

[3] 2016.11.09 07:00:00 1.12743 1.12763 1.11988 1.12194 15362 9 12352245000

[4] 2016.11.09 08:00:00 1.12194 1.12262 1.11058 1.11172 16833 9 12961333000

[5] 2016.11.09 09:00:00 1.11173 1.11348 1.10803 1.11052 15933 8 10720384000

[6] 2016.11.09 10:00:00 1.11052 1.11065 1.10289 1.10528 11888 9 8084811000

[7] 2016.11.09 11:00:00 1.10512 1.11041 1.10472 1.10915 7284 10 5087113000

[8] 2016.11.09 12:00:00 1.10915 1.11079 1.10892 1.10904 8710 9 6769629000

[9] 2016.11.09 13:00:00 1.10904 1.10913 1.10223 1.10263 8956 7 7192138000

Denetle

[zaman] [açılış] [yüksek] [düşük] [kapanış] [tik_hacmi] [makas] [reel_hacim]

[0] 2016.11.09 04:00:00 1.11242 1.12314 1.11187 1.12295 18110 10 17300175000

[1] 2016.11.09 05:00:00 1.12296 1.12825 1.1193 1.12747 17829 9 15632176000

[2] 2016.11.09 06:00:00 1.12747 1.12991 1.12586 1.12744 13458 10 9593492000

[3] 2016.11.09 07:00:00 1.12743 1.12763 1.11988 1.12194 15362 9 12352245000

[4] 2016.11.09 08:00:00 1.12194 1.12262 1.11058 1.11172 16833 9 12961333000

[5] 2016.11.09 09:00:00 1.11173 1.11348 1.10803 1.11052 15933 8 10720384000

[6] 2016.11.09 10:00:00 1.11052 1.11065 1.10289 1.10528 11888 9 8084811000

[7] 2016.11.09 11:00:00 1.10512 1.11041 1.10472 1.10915 7284 10 5087113000

[8] 2016.11.09 12:00:00 1.10915 1.11079 1.10892 1.10904 8710 9 6769629000

[9] 2016.11.09 13:00:00 1.10904 1.10913 1.10223 1.10263 8956 7 7192138000

*/

