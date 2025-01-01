- ArrayBsearch
- ArrayCopy
- ArrayCompare
- ArrayFree
- ArrayGetAsSeries
- ArrayInitialize
- ArrayFill
- ArrayIsDynamic
- ArrayIsSeries
- ArrayMaximum
- ArrayMinimum
- ArrayPrint
- ArrayRange
- ArrayResize
- ArrayInsert
- ArrayRemove
- ArrayReverse
- ArraySetAsSeries
- ArraySize
- ArraySort
- ArraySwap
- ArrayToFP16
- ArrayToFP8
- ArrayFromFP16
- ArrayFromFP8
ArrayPrint
Basit tipli bir diziyi veya bir yapıyı günlüğe yazar.
|
void ArrayPrint(
Parametreler
array[]
[in] Basit tipli bir dizi veya bir basit yapı.
digits=_Digits
[in] Reel tipler için ondalık basamak sayısı. Varsayılan değer olarak _Digits kullanılır.
separator=NULL
[in] Yapı elemanları alanının değerleri için kullanılan ayraç. Varsayılan değer NULL boş satır anlamına gelir. Bu durumda ayraç olarak boşluk karakteri kullanılır.
start=0
[in] Yazılacak ilk dizi elemanının indisi. Yazma işlemine sıfırıncı indisten başlanır.
count=WHOLE_ARRAY
[in] Yazılacak dizi elemanlarının sayısı. Varsayılan olarak tüm dizi yazılır (count=WHOLE_ARRAY).
flags=ARRAYPRINT_HEADER|ARRAYPRINT_INDEX|ARRAYPRINT_LIMIT|ARRAYPRINT_ALIGN
[in] Çıktı modunu ayarlayan bayrak kombinasyonu. Varsayılan olarak tüm bayraklar etkindir:
- ARRAYPRINT_HEADER – yapı dizisinin başlıklarını yaz
- ARRAYPRINT_INDEX – indisi sol tarafa yaz
- ARRAYPRINT_LIMIT – sadece ilk ve son 100 dizi elemanını yaz. Bunu sadece çok geniş bir diziyi yazdırırken kullanın.
- ARRAYPRINT_ALIGN – yazılan değerler için hizalamayı etkinleştir – sayılar sağa, metinler sola yaslanır.
- ARRAYPRINT_DATE – tarih/zaman yazılırken tarihi dd.mm.yyyy (gün.ay.yıl) formatında yaz
- ARRAYPRINT_MINUTES – tarih/zaman yazılırken, zamanı HH:MM (saat:dakika) formatında yaz
- ARRAYPRINT_SECONDS – tarih/zaman yazılırken, zamanı HH:MM:SS (saat:dakika:saniye) formatında yaz
Dönüş Değeri
Yok
Not
ArrayPrint() tüm yapı dizisi alanlarını günlüğe yazmaz – dizi ve nesne işaretçisi alanları atlanır. Daha uygun bir sunum için bu sütunlar yazılmaz. Tüm yapı alanlarını yazdırmanız gerekiyorsa, istediğiniz şekillendirme yöntemiyle kendi yazdırma fonksiyonunuzu oluşturmalısınız.
Örnek:
|
//--- son 10 çubuğun değerlerini yazdır
Ayrıca bakınız