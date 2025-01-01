- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
ShortArrayToString
bu fonksiyon, dizinin belli bir kısmını dizgiye kopyalar.
|
string ShortArrayToString(
Parametreler
array[]
[in] ushort tipli dizi (analog wchar_t tipi).
start=0
[in] Kopyalamanın başlayacağı konum, ön tanımlı olarak - 0.
count=-1
[in] Kopyalanacak dizi elemanlarının sayısı. Sonuç dizgisinin uzunluğunu tanımlar. Varsayılan değer, -1'dir, dizinin sonuna kadar veya terminal 0'a kadar anlamına gelir.
Dönüş değeri
Dizgi.
Example:
|
#define ROW_SIZE 16
