- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXBufferCreate
Veri dizisine dayalı olarak belirtilen tipte bir tampon oluşturur.
|
int DXBufferCreate(
Parametreler
context
[in] DXContextCreate()'te oluşturulan grafik içeriği için tanıtıcı değer.
buffer_type
[in] ENUM_DX_BUFFER_TYPE listesinden tampon tipi.
data[]
[in] Tampon oluşturmak için veriler.
start
[in] Dizinin ilk elemanının indeksi. Bu noktadan itibaren dizinin verileri tampon için kullanılır. Varsayılan olarak, veriler dizinin başından itibaren alınır.
count
[in] Değer sayısı. Varsayılan olarak tüm dizi kullanılır (count=WHOLE_ARRAY).
Geri dönüş değeri
Oluşturulan tamponun tanıtıcı değeri ya da hata durumunda INVALID_HANDLE. Bir hata kodu almak için, GetLastError() fonksiyonu çağrılmalıdır.
Not
İndeks tamponu için, data[] dizisi 'uint' tipinde olmalıdır; köşe tamponuna da köşeleri tanımlayan yapı dizisi aktarılır.
Artık kullanılmayan bir tanıtıcı değer, DXRelease() fonksiyonu tarafından açıkça serbest bırakılmalıdır.
|
ID
|
Değer
|
Açıklama
|
DX_BUFFER_VERTEX
|
1
|
Köşe tamponu
|
DX_BUFFER_INDEX
|
2
|
İndeks tamponu