DXBufferCreate

Veri dizisine dayalı olarak belirtilen tipte bir tampon oluşturur.

int DXBufferCreate(

int context,

ENUM_DX_BUFFER_TYPE buffer_type,

const void& data[],

uint start=0,

uint count=WHOLE_ARRAY

);

Parametreler

context

[in] DXContextCreate()'te oluşturulan grafik içeriği için tanıtıcı değer.

buffer_type

[in] ENUM_DX_BUFFER_TYPE listesinden tampon tipi.

data[]

[in] Tampon oluşturmak için veriler.

start

[in] Dizinin ilk elemanının indeksi. Bu noktadan itibaren dizinin verileri tampon için kullanılır. Varsayılan olarak, veriler dizinin başından itibaren alınır.

count

[in] Değer sayısı. Varsayılan olarak tüm dizi kullanılır (count=WHOLE_ARRAY).

Geri dönüş değeri

Oluşturulan tamponun tanıtıcı değeri ya da hata durumunda INVALID_HANDLE. Bir hata kodu almak için, GetLastError() fonksiyonu çağrılmalıdır.

Not

İndeks tamponu için, data[] dizisi 'uint' tipinde olmalıdır; köşe tamponuna da köşeleri tanımlayan yapı dizisi aktarılır.

Artık kullanılmayan bir tanıtıcı değer, DXRelease() fonksiyonu tarafından açıkça serbest bırakılmalıdır.

ENUM_DX_BUFFER_TYPE