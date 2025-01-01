DokümantasyonBölümler
DXBufferCreate

Veri dizisine dayalı olarak belirtilen tipte bir tampon oluşturur.

int  DXBufferCreate(
   int                  context,               // grafik içeriği tanıtıcı değeri
   ENUM_DX_BUFFER_TYPE  buffer_type,           // oluşturulan tampon tipi
   const void&          data[],                // tampon verisi
   uint                 start=0,               // başlangıç indeksi
   uint                 count=WHOLE_ARRAY      // eleman sayısı
   );

Parametreler

context

[in] DXContextCreate()'te oluşturulan grafik içeriği için tanıtıcı değer.

buffer_type

[in] ENUM_DX_BUFFER_TYPE listesinden tampon tipi.

data[]

[in]  Tampon oluşturmak için veriler.

start

[in]  Dizinin ilk elemanının indeksi. Bu noktadan itibaren dizinin verileri tampon için kullanılır. Varsayılan olarak, veriler dizinin başından itibaren alınır.

count

[in]  Değer sayısı. Varsayılan olarak tüm dizi kullanılır (count=WHOLE_ARRAY).

Geri dönüş değeri

Oluşturulan tamponun tanıtıcı değeri ya da hata durumunda INVALID_HANDLE. Bir hata kodu almak için, GetLastError() fonksiyonu çağrılmalıdır.

Not

İndeks tamponu için, data[] dizisi 'uint' tipinde olmalıdır; köşe tamponuna da köşeleri tanımlayan yapı dizisi aktarılır.

Artık kullanılmayan bir tanıtıcı değer, DXRelease() fonksiyonu tarafından açıkça serbest bırakılmalıdır.

ENUM_DX_BUFFER_TYPE

ID

Değer

Açıklama

DX_BUFFER_VERTEX

1

Köşe tamponu

DX_BUFFER_INDEX

2

İndeks tamponu