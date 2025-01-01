GlobalVariableTime

Global değişkene yapılmış son erişimin zamanının değerine dönüş yapar.

datetime GlobalVariableTime(

string name

);

Parametreler

name

[in] Global değişkenin ismi.

Dönüş değeri

Fonksiyon, belirtilen global değişkene yapılmış son erişimin zamanına dönüş yapar. Değer alma amacıyla bir değişkenin çağrılması aynı zamanda bir erişim sayılır. Hata ile ilgili bilgi almak için, GetLastError() fonksiyonunu çağırın.

Not

Global değişkenler, son erişimlerinin ardından 4 hafta boyunca müşteri terminali tarafından saklanır. Daha sonra otomatik olarak silinirler.

Ayrıca Bakınız

GlobalVariableCheck()