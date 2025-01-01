MQL5 ReferansıTerminalin Global DeğişkenleriGlobalVariableTime
Global değişkene yapılmış son erişimin zamanının değerine dönüş yapar.
datetime GlobalVariableTime(
Parametreler
name
[in] Global değişkenin ismi.
Dönüş değeri
Fonksiyon, belirtilen global değişkene yapılmış son erişimin zamanına dönüş yapar. Değer alma amacıyla bir değişkenin çağrılması aynı zamanda bir erişim sayılır. Hata ile ilgili bilgi almak için, GetLastError() fonksiyonunu çağırın.
Not
Global değişkenler, son erişimlerinin ardından 4 hafta boyunca müşteri terminali tarafından saklanır. Daha sonra otomatik olarak silinirler.
Ayrıca Bakınız