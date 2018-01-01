|
//+------------------------------------------------------------------+
//| OnTester_Sample.mq5 |
//| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property description "OnTester() yöneticisine sahip örnek uzman danışman"
#property description "Özel bir optimizasyon kriteri olarak, "
#property description "karesel sapma hatasına bölünen"
#property description "denge grafiği doğrusal regresyon oranı geri döndürülür"
//--- alım-satım operasyonları için sınıfı dahil et
#include <Trade\Trade.mqh>
//--- Uzman danışman girdi parametreleri
input double Lots = 0.1; // Hacim
input int Slippage = 10; // İzin verilebilir kayma
input int MovingPeriod = 80; // Hareket eden ortalama zaman aralığı
input int MovingShift = 6; // Hareket eden ortalama kaydırma miktarı
//--- global değişkenler
int IndicatorHandle=0; // gösterge yönetimi
bool IsHedging=false; // hesabın bayrağı
CTrade trade; // alım-satım işlemelerini gerçekleştirmek için
//---
#define EA_MAGIC 18052018
//+------------------------------------------------------------------+
//| Pozisyon açma durumunu kontrol et |
//+------------------------------------------------------------------+
void CheckForOpen(void)
{
MqlRates rt[2];
//--- sadece yeni bir barın başlangıcıyla işlem yap
if(CopyRates(_Symbol,_Period,0,2,rt)!=2)
{
Print("CopyRates of ",_Symbol," başarısız oldu, geçmiş yok");
return;
}
//--- tik hacmi
if(rt[1].tick_volume>1)
return;
//--- hareketli ortalama değerlerini elde et
double ma[1];
if(CopyBuffer(IndicatorHandle,0,1,1,ma)!=1)
{
Print("iMA'dan CopyBuffer başarısız oldu, veri yok");
return;
}
//--- sinyal varlığını kontrol et
ENUM_ORDER_TYPE signal=WRONG_VALUE;
//--- mum daha yüksekten açıldı ancak hareketli ortalamanın altında kapandı
if(rt[0].open>ma[0] && rt[0].close<ma[0])
signal=ORDER_TYPE_BUY; // alış sinyali
else // mum daha düşükten açıldı ancak hareketli ortalamanın üzerinde kapandı
{
if(rt[0].open<ma[0] && rt[0].close>ma[0])
signal=ORDER_TYPE_SELL;// satış sinyali
}
//--- ek kontroller
if(signal!=WRONG_VALUE)
{
if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED) && Bars(_Symbol,_Period)>100)
{
double price=SymbolInfoDouble(_Symbol,signal==ORDER_TYPE_SELL ? SYMBOL_BID:SYMBOL_ASK);
trade.PositionOpen(_Symbol,signal,Lots,price,0,0);
}
}
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Pozisyon kapatma durumunu kontrol et |
//+------------------------------------------------------------------+
void CheckForClose(void)
{
MqlRates rt[2];
//--- sadece yeni bir barın başlangıcıyla işlem yap
if(CopyRates(_Symbol,_Period,0,2,rt)!=2)
{
Print("CopyRates of ",_Symbol," başarısız oldu, geçmiş yok");
return;
}
if(rt[1].tick_volume>1)
return;
//--- hareketli ortalama değerlerini elde et
double ma[1];
if(CopyBuffer(IndicatorHandle,0,1,1,ma)!=1)
{
Print("iMA'dan CopyBuffer başarısız oldu, veri yok");
return;
}
//--- pozisyon daha önceden PositionSelect() kullanılarak seçilmişti
bool signal=false;
long type=PositionGetInteger(POSITION_TYPE);
//--- mum daha yüksekten açıldı ancak hareketli ortalamanın altında kapandı - satış pozisyonunu kapat
if(type==(long)POSITION_TYPE_SELL && rt[0].open>ma[0] && rt[0].close<ma[0])
signal=true;
//--- mum daha düşükten açıldı ancak hareketli ortalamanın üzerinde kapandı - alış pozisyonunu kapat
if(type==(long)POSITION_TYPE_BUY && rt[0].open<ma[0] && rt[0].close>ma[0])
signal=true;
//--- ek kontroller
if(signal)
{
if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED) && Bars(_Symbol,_Period)>100)
trade.PositionClose(_Symbol,Slippage);
}
//---
}
//+-------------------------------------------------------------------+
//| Hesabın türünü göz önünde bulundurarak bir pozisyonu seç: Netting veya Hedging
//+-------------------------------------------------------------------+
bool SelectPosition()
{
bool res=false;
//--- Hedging hesabı için bir pozisyon seç
if(IsHedging)
{
uint total=PositionsTotal();
for(uint i=0; i<total; i++)
{
string position_symbol=PositionGetSymbol(i);
if(_Symbol==position_symbol && EA_MAGIC==PositionGetInteger(POSITION_MAGIC))
{
res=true;
break;
}
}
}
//--- Netting hesabı için bir pozisyon seç
else
{
if(!PositionSelect(_Symbol))
return(false);
else
return(PositionGetInteger(POSITION_MAGIC)==EA_MAGIC); //---Magix numarasını kontrol et
}
//--- gerçekleşim sonucu
return(res);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Uzman danışman başlatma fonksiyonu |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit(void)
{
//--- alım-satım tipini seç: Netting yada Hedging
IsHedging=((ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE)==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING);
//--- doğru pozisyon kontrolü için bir nesne başlatın
trade.SetExpertMagicNumber(EA_MAGIC);
trade.SetMarginMode();
trade.SetTypeFillingBySymbol(Symbol());
trade.SetDeviationInPoints(Slippage);
//--- Hareketli Ortalama göstergesini oluşturun
IndicatorHandle=iMA(_Symbol,_Period,MovingPeriod,MovingShift,MODE_SMA,PRICE_CLOSE);
if(IndicatorHandle==INVALID_HANDLE)
{
printf("iMA göstergesini oluştururken hata");
return(INIT_FAILED);
}
//--- tamam
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Uzman danışman tik fonksiyonu |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick(void)
{
//--- eğer bir pozisyon halihazırda açıksa, kapatma durumunu kontrol et
if(SelectPosition())
CheckForClose();
// pozisyon açma durumunu kontrol et
CheckForOpen();
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Tester fonksiyonu |
//+------------------------------------------------------------------+
double OnTester()
{
//--- özel kriter optimizasyon değeri (daha yüksek, daha iyidir)
double ret=0.0;
//--- alım-satım işlem sonuçlarını diziye aktar
double array[];
double trades_volume;
GetTradeResultsToArray(array,trades_volume);
int trades=ArraySize(array);
//--- eğer 10'dan az işlem varsa, test pozitif sonuç vermez
if(trades<10)
return (0);
//--- işlem başına ortalama sonuç
double average_pl=0;
for(int i=0;i<ArraySize(array);i++)
average_pl+=array[i];
average_pl/=trades;
//--- tek-test modu için mesaj görüntüle
if(MQLInfoInteger(MQL_TESTER) && !MQLInfoInteger(MQL_OPTIMIZATION))
PrintFormat("%s: İşlemler=%d, Ortalama kar=%.2f",__FUNCTION__,trades,average_pl);
//--- kar grafiği için doğrusal regresyon oranlarını hesapla
double a,b,std_error;
double chart[];
if(!CalculateLinearRegression(array,chart,a,b))
return (0);
//--- regresyon hattından grafik sapmasının hatasını hesapla
if(!CalculateStdError(chart,a,b,std_error))
return (0);
//--- trend karlarının standart sapmaya oranını hesapla
ret=(std_error == 0.0) ? a*trades : a*trades/std_error;
//--- özel kriter optimizasyon değerini geri döndür
return(ret);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| İşlemlerden karlar/zararların dizisini elde et |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GetTradeResultsToArray(double &pl_results[],double &volume)
{
//--- tüm işlem geçmişini talep et
if(!HistorySelect(0,TimeCurrent()))
return (false);
uint total_deals=HistoryDealsTotal();
volume=0;
//--- dizinin başlangıç boyutunu kenarlık ile ayarla - geçmişteki işlemlerin sayısına göre
ArrayResize(pl_results,total_deals);
//--- işlem sonucunu düzelten, işlemlerin sayacı - kar yada zarar
int counter=0;
ulong ticket_history_deal=0;
//--- tüm işlemlerden geç
for(uint i=0;i<total_deals;i++)
{
//--- bir işlem seç
if((ticket_history_deal=HistoryDealGetTicket(i))>0)
{
ENUM_DEAL_ENTRY deal_entry =(ENUM_DEAL_ENTRY)HistoryDealGetInteger(ticket_history_deal,DEAL_ENTRY);
long deal_type =HistoryDealGetInteger(ticket_history_deal,DEAL_TYPE);
double deal_profit =HistoryDealGetDouble(ticket_history_deal,DEAL_PROFIT);
double deal_volume =HistoryDealGetDouble(ticket_history_deal,DEAL_VOLUME);
//--- sadece alım-satım operasyonlarıyla ilgileniyoruz
if((deal_type!=DEAL_TYPE_BUY) && (deal_type!=DEAL_TYPE_SELL))
continue;
//--- sadece karları/zararları düzelten işlemler
if(deal_entry!=DEAL_ENTRY_IN)
{
//--- işlem sonuçlarını diziye yaz ve işlemlerin sayacını arttır
pl_results[counter]=deal_profit;
volume+=deal_volume;
counter++;
}
}
}
//--- dizinin son boyutunu ayarla
ArrayResize(pl_results,counter);
return (true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Doğrusal regresyonu hesapla y=a*x+b |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CalculateLinearRegression(double &change[],double &chartline[],
double &a_coef,double &b_coef)
{
//--- veri yeterliliğini kontrol et
if(ArraySize(change)<3)
return (false);
//--- bir birikim ile bir grafik dizisi oluştur
int N=ArraySize(change);
ArrayResize(chartline,N);
chartline[0]=change[0];
for(int i=1;i<N;i++)
chartline[i]=chartline[i-1]+change[i];
//--- şimdi, regresyon oranlarını hesapla
double x=0,y=0,x2=0,xy=0;
for(int i=0;i<N;i++)
{
x=x+i;
y=y+chartline[i];
xy=xy+i*chartline[i];
x2=x2+i*i;
}
a_coef=(N*xy-x*y)/(N*x2-x*x);
b_coef=(y-a_coef*x)/N;
//---
return (true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Belirli a ve b için ortalama karesel sapma hatası |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CalculateStdError(double &data[],double a_coef,double b_coef,double &std_err)
{
//--- karesel hataların toplamı
double error=0;
int N=ArraySize(data);
if(N<=2)
return (false);
for(int i=0;i<N;i++)
error+=MathPow(a_coef*i+b_coef-data[i],2);
std_err=MathSqrt(error/(N-2));
//---
return (true);
}