OnTester

Fonksiyon, test işleminden sonra gerekli eylemleri gerçekleştirmek için Tester olayı meydana geldiğinde uzman danışmanlarda çağrılır.

double OnTester(void);

Geri dönüş değeri

Test sonuçlarını değerlendirmek için özel kriter optimizasyonunun değeri

Not

OnTester() fonksiyonu, yalnızca uzman danışmanları test ederken kullanılabilir ve esasen girdi parametrelerini optimize ederken 'Custom max' kriteri olarak kullanılan bir değerin hesaplanması için tasarlanmıştır.

Genetik optimizasyon sırasında, bir nesil içerisindeki sonuçları sıralama azalan düzende gerçekleştirilir. Bu, en yüksek değere sahip sonuçların optimizasyon kriteri açısından en iyisi olduğu anlamına gelir. Bu tür sıralama için en kötü değerler sonda yerleşir ve devamında atılır. Dolayısıyla, gelecek neslin oluşturulmasında yer almazlar.

Böylece, OnTester() fonksiyonu, yalnızca kendi test sonuç raporlarınızı oluşturmanıza ve kaydetmenize olanak tanımaz, ayrıca alım-satım stratejisinin en iyi parametrelerini bulmak için optimizasyon sürecini kontrol etmenizi sağlar.

Aşağıda, özel kriter optimizasyonunun hesaplanması için bir örnek verilmiştir. Düşünce, denge grafiğinin doğrusal regresyonunu hesaplamaktır. Denge grafiği kullanılarak bir stratejinin optimize edilmesi ve "Balance + max Sharpe Ratio" kriteriyle sonuçların karşılaştırılması makalesinde anlatılmıştır.

//+------------------------------------------------------------------+

//| OnTester_Sample.mq5 |

//| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property description "OnTester() yöneticisine sahip örnek uzman danışman"

#property description "Özel bir optimizasyon kriteri olarak, "

#property description "karesel sapma hatasına bölünen"

#property description "denge grafiği doğrusal regresyon oranı geri döndürülür"

//--- alım-satım operasyonları için sınıfı dahil et

#include <Trade\Trade.mqh>

//--- Uzman danışman girdi parametreleri

input double Lots = 0.1; // Hacim

input int Slippage = 10; // İzin verilebilir kayma

input int MovingPeriod = 80; // Hareket eden ortalama zaman aralığı

input int MovingShift = 6; // Hareket eden ortalama kaydırma miktarı

//--- global değişkenler

int IndicatorHandle=0; // gösterge yönetimi

bool IsHedging=false; // hesabın bayrağı

CTrade trade; // alım-satım işlemelerini gerçekleştirmek için

//---

#define EA_MAGIC 18052018

//+------------------------------------------------------------------+

//| Pozisyon açma durumunu kontrol et |

//+------------------------------------------------------------------+

void CheckForOpen(void)

{

MqlRates rt[2];

//--- sadece yeni bir barın başlangıcıyla işlem yap

if(CopyRates(_Symbol,_Period,0,2,rt)!=2)

{

Print("CopyRates of ",_Symbol," başarısız oldu, geçmiş yok");

return;

}

//--- tik hacmi

if(rt[1].tick_volume>1)

return;

//--- hareketli ortalama değerlerini elde et

double ma[1];

if(CopyBuffer(IndicatorHandle,0,1,1,ma)!=1)

{

Print("iMA'dan CopyBuffer başarısız oldu, veri yok");

return;

}

//--- sinyal varlığını kontrol et

ENUM_ORDER_TYPE signal=WRONG_VALUE;

//--- mum daha yüksekten açıldı ancak hareketli ortalamanın altında kapandı

if(rt[0].open>ma[0] && rt[0].close<ma[0])

signal=ORDER_TYPE_BUY; // alış sinyali

else // mum daha düşükten açıldı ancak hareketli ortalamanın üzerinde kapandı

{

if(rt[0].open<ma[0] && rt[0].close>ma[0])

signal=ORDER_TYPE_SELL;// satış sinyali

}

//--- ek kontroller

if(signal!=WRONG_VALUE)

{

if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED) && Bars(_Symbol,_Period)>100)

{

double price=SymbolInfoDouble(_Symbol,signal==ORDER_TYPE_SELL ? SYMBOL_BID:SYMBOL_ASK);

trade.PositionOpen(_Symbol,signal,Lots,price,0,0);

}

}

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Pozisyon kapatma durumunu kontrol et |

//+------------------------------------------------------------------+

void CheckForClose(void)

{

MqlRates rt[2];

//--- sadece yeni bir barın başlangıcıyla işlem yap

if(CopyRates(_Symbol,_Period,0,2,rt)!=2)

{

Print("CopyRates of ",_Symbol," başarısız oldu, geçmiş yok");

return;

}

if(rt[1].tick_volume>1)

return;

//--- hareketli ortalama değerlerini elde et

double ma[1];

if(CopyBuffer(IndicatorHandle,0,1,1,ma)!=1)

{

Print("iMA'dan CopyBuffer başarısız oldu, veri yok");

return;

}

//--- pozisyon daha önceden PositionSelect() kullanılarak seçilmişti

bool signal=false;

long type=PositionGetInteger(POSITION_TYPE);

//--- mum daha yüksekten açıldı ancak hareketli ortalamanın altında kapandı - satış pozisyonunu kapat

if(type==(long)POSITION_TYPE_SELL && rt[0].open>ma[0] && rt[0].close<ma[0])

signal=true;

//--- mum daha düşükten açıldı ancak hareketli ortalamanın üzerinde kapandı - alış pozisyonunu kapat

if(type==(long)POSITION_TYPE_BUY && rt[0].open<ma[0] && rt[0].close>ma[0])

signal=true;

//--- ek kontroller

if(signal)

{

if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED) && Bars(_Symbol,_Period)>100)

trade.PositionClose(_Symbol,Slippage);

}

//---

}

//+-------------------------------------------------------------------+

//| Hesabın türünü göz önünde bulundurarak bir pozisyonu seç: Netting veya Hedging

//+-------------------------------------------------------------------+

bool SelectPosition()

{

bool res=false;

//--- Hedging hesabı için bir pozisyon seç

if(IsHedging)

{

uint total=PositionsTotal();

for(uint i=0; i<total; i++)

{

string position_symbol=PositionGetSymbol(i);

if(_Symbol==position_symbol && EA_MAGIC==PositionGetInteger(POSITION_MAGIC))

{

res=true;

break;

}

}

}

//--- Netting hesabı için bir pozisyon seç

else

{

if(!PositionSelect(_Symbol))

return(false);

else

return(PositionGetInteger(POSITION_MAGIC)==EA_MAGIC); //---Magix numarasını kontrol et

}

//--- gerçekleşim sonucu

return(res);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Uzman danışman başlatma fonksiyonu |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit(void)

{

//--- alım-satım tipini seç: Netting yada Hedging

IsHedging=((ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE)==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING);

//--- doğru pozisyon kontrolü için bir nesne başlatın

trade.SetExpertMagicNumber(EA_MAGIC);

trade.SetMarginMode();

trade.SetTypeFillingBySymbol(Symbol());

trade.SetDeviationInPoints(Slippage);

//--- Hareketli Ortalama göstergesini oluşturun

IndicatorHandle=iMA(_Symbol,_Period,MovingPeriod,MovingShift,MODE_SMA,PRICE_CLOSE);

if(IndicatorHandle==INVALID_HANDLE)

{

printf("iMA göstergesini oluştururken hata");

return(INIT_FAILED);

}

//--- tamam

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Uzman danışman tik fonksiyonu |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick(void)

{

//--- eğer bir pozisyon halihazırda açıksa, kapatma durumunu kontrol et

if(SelectPosition())

CheckForClose();

// pozisyon açma durumunu kontrol et

CheckForOpen();

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Tester fonksiyonu |

//+------------------------------------------------------------------+

double OnTester()

{

//--- özel kriter optimizasyon değeri (daha yüksek, daha iyidir)

double ret=0.0;

//--- alım-satım işlem sonuçlarını diziye aktar

double array[];

double trades_volume;

GetTradeResultsToArray(array,trades_volume);

int trades=ArraySize(array);

//--- eğer 10'dan az işlem varsa, test pozitif sonuç vermez

if(trades<10)

return (0);

//--- işlem başına ortalama sonuç

double average_pl=0;

for(int i=0;i<ArraySize(array);i++)

average_pl+=array[i];

average_pl/=trades;

//--- tek-test modu için mesaj görüntüle

if(MQLInfoInteger(MQL_TESTER) && !MQLInfoInteger(MQL_OPTIMIZATION))

PrintFormat("%s: İşlemler=%d, Ortalama kar=%.2f",__FUNCTION__,trades,average_pl);

//--- kar grafiği için doğrusal regresyon oranlarını hesapla

double a,b,std_error;

double chart[];

if(!CalculateLinearRegression(array,chart,a,b))

return (0);

//--- regresyon hattından grafik sapmasının hatasını hesapla

if(!CalculateStdError(chart,a,b,std_error))

return (0);

//--- trend karlarının standart sapmaya oranını hesapla

ret=(std_error == 0.0) ? a*trades : a*trades/std_error;

//--- özel kriter optimizasyon değerini geri döndür

return(ret);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| İşlemlerden karlar/zararların dizisini elde et |

//+------------------------------------------------------------------+

bool GetTradeResultsToArray(double &pl_results[],double &volume)

{

//--- tüm işlem geçmişini talep et

if(!HistorySelect(0,TimeCurrent()))

return (false);

uint total_deals=HistoryDealsTotal();

volume=0;

//--- dizinin başlangıç boyutunu kenarlık ile ayarla - geçmişteki işlemlerin sayısına göre

ArrayResize(pl_results,total_deals);

//--- işlem sonucunu düzelten, işlemlerin sayacı - kar yada zarar

int counter=0;

ulong ticket_history_deal=0;

//--- tüm işlemlerden geç

for(uint i=0;i<total_deals;i++)

{

//--- bir işlem seç

if((ticket_history_deal=HistoryDealGetTicket(i))>0)

{

ENUM_DEAL_ENTRY deal_entry =(ENUM_DEAL_ENTRY)HistoryDealGetInteger(ticket_history_deal,DEAL_ENTRY);

long deal_type =HistoryDealGetInteger(ticket_history_deal,DEAL_TYPE);

double deal_profit =HistoryDealGetDouble(ticket_history_deal,DEAL_PROFIT);

double deal_volume =HistoryDealGetDouble(ticket_history_deal,DEAL_VOLUME);

//--- sadece alım-satım operasyonlarıyla ilgileniyoruz

if((deal_type!=DEAL_TYPE_BUY) && (deal_type!=DEAL_TYPE_SELL))

continue;

//--- sadece karları/zararları düzelten işlemler

if(deal_entry!=DEAL_ENTRY_IN)

{

//--- işlem sonuçlarını diziye yaz ve işlemlerin sayacını arttır

pl_results[counter]=deal_profit;

volume+=deal_volume;

counter++;

}

}

}

//--- dizinin son boyutunu ayarla

ArrayResize(pl_results,counter);

return (true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Doğrusal regresyonu hesapla y=a*x+b |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CalculateLinearRegression(double &change[],double &chartline[],

double &a_coef,double &b_coef)

{

//--- veri yeterliliğini kontrol et

if(ArraySize(change)<3)

return (false);

//--- bir birikim ile bir grafik dizisi oluştur

int N=ArraySize(change);

ArrayResize(chartline,N);

chartline[0]=change[0];

for(int i=1;i<N;i++)

chartline[i]=chartline[i-1]+change[i];

//--- şimdi, regresyon oranlarını hesapla

double x=0,y=0,x2=0,xy=0;

for(int i=0;i<N;i++)

{

x=x+i;

y=y+chartline[i];

xy=xy+i*chartline[i];

x2=x2+i*i;

}

a_coef=(N*xy-x*y)/(N*x2-x*x);

b_coef=(y-a_coef*x)/N;

//---

return (true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Belirli a ve b için ortalama karesel sapma hatası |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CalculateStdError(double &data[],double a_coef,double b_coef,double &std_err)

{

//--- karesel hataların toplamı

double error=0;

int N=ArraySize(data);

if(N<=2)

return (false);

for(int i=0;i<N;i++)

error+=MathPow(a_coef*i+b_coef-data[i],2);

std_err=MathSqrt(error/(N-2));

//---

return (true);

}

