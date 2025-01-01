- FileSelectDialog
Dosya Fonksiyonları
Dosyalarla çalışmak için tasarlanmış fonksiyonlar grubu.
Dosya işlemleri, MQL5 dili içerisinde güvenlik amacıyla sıkı şekilde kontrol edilmektedir. İşlemleri, MQL5 araçları ile yürütülen dosyalar, dosya güvenlik-ortamı (sandbox) dışında yer alamaz.
Çalışan dosyaların yerleştirilebileceği iki konum (alt-konum) bulunmaktadır:
- terminal_veri_klasörü\MQL5\FILES\ (görüntülemek için terminal menüsünden "Dosya" - "Veri dosyasını aç" seçimlerini yapın);
- Bilgisayara kurulmuş tüm terminaller için ortak klasör - genellikle şu konumda yer alır C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MetaQuotes\Terminal\Common\Files.
Bu katalog (dosya yolu) isimleri, TerminalInfoString() fonksiyonunu ENUM_TERMINAL_INFO_STRING sayımıyla kullanarak elde edilebilir:
|
//--- Terminal verisini depolayan klasör
Diğer konumlardaki dosyalarla çalışmaya izin verilmez.
Dosya fonksiyonları "adlandırılmış kanallarla" çalışabilmenizi sağlar. Bunun için, FileOpen() fonksiyonunu uygun bir parametre ile çağırmanız gerekir.
|
Fonksiyon
|
Eylem
|
Bir dosya veya klasör açma/oluşturma iletişim kutusu oluşturun
|
Belirtilen filtreye göre belli bir konumda dosya araması başlatır
|
FileFindFirst() fonksiyonu ile yapılan aramayı devam ettirir
|
Arama işleyicisini kapatır
|
Belirli bir isme ve bayrağa sahip olan dosyayı açar
|
Belirtilen bir dosyayı siler
|
Giriş/çıkış tamponunda kalan tüm veriyi bir diske yazar
|
Dosyaya dair bir tamsayı özelliğini alır
|
Okuma sürecinde bir dosyanın sonunu tanımlar
|
Okuma sürecinde bir metin dosyasındaki bir satırın sonunu tanımlar
|
Açılmış bir dosyayı kapatır
|
Bir dosyanın varlığını kontrol eder
|
Orjinal dosyayı, yerel veya paylaşımlı bir klasörden, başka bir dosyaya kopyalar
|
Bir dosyayı taşır veya yeniden adlandırır
|
BIN tipi bir dosyadan, string harici herhangi tipteki dizileri okur
|
CSV dosyasındaki bir dizgiyi ayırıcı işarete kadar (veya satır sonuna kadar) okur ardından okunan dizgiyi bool tipine dönüştürür
|
CSV dosyasındaki, "YYYY.MM.DD HH:MM:SS", "YYYY.MM.DD" veya "HH:MM:SS" biçimlerinden birindeki dizgiyi okur ve bir datetime değerine dönüştürür
|
Dosya işaretçisinin mevcut konumundan double tipi değeri okur
|
Dosya işaretçisinin mevcut konumundan float tipi bir değeri okur
|
Dosya işaretçisinin mevcut konumundan short veya char tipi bir değeri okur
|
Dosya işaretçisinin mevcut konumundan long tipi bir değeri okur
|
CSV dosyasındaki bir dizgiyi, mevcut konumdan ayırıcı işarete kadar (veya satır sonuna kadar) okur, ardından bu dizgiyi double tipine dönüştürür
|
Bir dosyadaki dizgiyi, dosya işaretçisinin mevcut konumundan başlayarak okur
|
Bir yapıya parametre olarak geçirilmiş ikili dosyanın içeriğini okur
|
Dosya işaretçisinin konumunu, belirtilen bayt sayısı ile, belirlenen konuma taşır
|
Söz konusu açık dosyanın boyutuna dönüş yapar
|
Söz konusu açık dosyanın, mevcut dosya işaretçisi konumuna dönüş yapar
|
CSV veya TXT tipi dosyaya veri yazar
|
BIN tipi bir dosyaya herhangi bir tipte (string hariç) diziler yazar
|
İkili bir dosya içine, işaretçinin mevcut konumundan başlayarak double tipi bir değer yazar
|
İkili bir dosya içine, işaretçinin mevcut konumundan başlayarak float tipi bir değer yazar file
|
İkili bir dosya içine, işaretçinin mevcut konumundan başlayarak int tipi bir değer yazar file
|
İkili bir dosya içine, işaretçinin mevcut konumundan başlayarak long tipi bir değer yazar
|
Bir BIN veya TXT dosyasının içine, işaretçinin mevcut konumundan başlayarak string tipi bir değer yazar
|
İkili bir dosya içine, işaretçinin mevcut konumundan başlayarak bir yapının içeriklerini yazar
|
Belirtilen ikili dosyadaki tüm verileri parametre şeklinde geçirilen sayısal diziye yazar
|
Parametre şeklinde geçirilen dizinin tüm elemanlarını bir ikili dosyaya yazar
|
Files dizini içinde (common_flag değerine bağlı olarak) bir klasör oluşturur
|
Seçilen klasörü siler. Klasör boş değilse silinemez
|
Belirtilen klasördeki tüm dosyaları siler
Dosya, yazma amaçlı olarak FileOpen() fonksiyonu ile açılmışsa, dizinde bulunmayan alt-klasörler, oluşturulacaktır.