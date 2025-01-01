ObjectName

Belirtilen çizelgenin belirtilen alt-penceresinde, karşılık gelen belirli tipteki nesnenin ismine dönüş yapar.

string ObjectName(

long chart_id,

int pos,

int sub_window=-1,

int type=-1

);

Parametreler

chart_id

[in] Çizelge tanımlayıcısı. 0, mevcut çizelge anlamına gelir.

pos

[in] Numara, tip ve alt-pencere indisi ile belirtilen filtreye göre, nesnenin sıra numarası.

sub_window=-1

[in] Çizelge alt penceresinin indisi. 0 ana çizelge penceresidir, -1 ise ana pencere de dahil olmak üzere tüm alt pencereler anlamına gelir.

type=-1

[in] Nesne tipi. Bu değer, ENUM_OBJECT değerlerinden biri olabilir. -1 tüm tipler anlamına gelir.

Dönüş değeri

Başarı durumunda nesnenin ismine dönüş yapılır.

Not

Fonksiyon, eşzamanlı bir çağrı kullanır; bu, fonksiyonun çağrı öncesinde bu grafik için yerine getirilmiş tüm komutların yürütülmesini beklediği anlamına gelir, bu nedenle bu fonksiyon çok zaman alıcı olabilir. Bu özellik, bir grafikte çok sayıda nesneyle çalışırken dikkate alınmalıdır.

Bir nesne yeniden isimlendirildiğinde, aynı anda iki olay ortaya çıkar. Bu olaylar, bir Uzman Danışman veya gösterge içerisinde OnChartEvent() fonksiyonu ile işlenebilir: