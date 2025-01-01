Nesne Fonksiyonları

Bu, belirtilen herhangi bir çizelge için grafiksel nesnelerle çalışmak amacıyla geliştirilmiş fonksiyonlardan oluşan bir gruptur.

Nesnelerin oluşturulması ve çizelge üzerinde taşınması için tasarlanmış ObjectCreate() ve ObjectMove() işlevleri gibi, grafiksel nesnelerin özelliklerini tanımlayan fonksiyonlar da, çizelgeye komutlar göndermek için kullanılır. Bu fonksiyonlar başarılı şekilde çalıştırılırsa, söz konusu değişim komutu çizelge olaylarının genel kuyruğuna eklenir. Çizelge olayları kuyruğu işlendiğinde, grafiksel nesne özelliklerindeki görsel değişimler çizelgeye uygulanır.

Bu sebepten ötürü, bu fonksiyonların çağrılmalarının hemen ardından grafiksel nesneler üzerinde bir güncelleme beklememeniz gerekir. Grafiksel nesneler, genellikle değişim olaylarını takiben, terminal tarafından otomatik olarak güncellenir - yeni bir fiyat teklifinin gelmesinden sonra, çizelge penceresinin yeniden boyutlandırılmasının ardından, vb. Grafiksel nesneleri zorla güncellemek için ChartRedraw() fonksiyonunu kullanın.

Fonksiyon Eylem ObjectCreate Belirtilen çizelge üzerinde belirlenen tipte bir nesne oluşturur ObjectName Belirtilen çizelge (veya çizelge alt-penceresi) üzerinde belirtilen tipte bir nesnenin ismine dönüş yapar ObjectDelete Belirtilen çizelge (veya çizelge alt-penceresi) üzerinde belirtilen tipte bir nesneyi siler ObjectsDeleteAll Belirtilen çizelge (veya çizelge alt-penceresi) üzerinde belirtilen tipteki tüm nesneleri siler ObjectFind Belirtilen tanımlayıcı ve ismi kullanarak bir nesneyi arar ObjectGetTimeByValue Nesnenin belirtilen fiyat değeri için zaman değerine dönüş yapar ObjectGetValueByTime Nesnenin belirtilen zaman değeri için fiyat değerine dönüş yapar ObjectMove Bir nesnenin tutturma noktası koordinatlarını değiştirir ObjectsTotal Belirtilen çizelge (veya çizelge alt-penceresi) üzerinde belirtilen tipteki nesnelerin sayısına dönüş yapar ObjectGetDouble Karşılık gelen nesne özelliğinin double tipi değerine dönüş yapar ObjectGetInteger Karşılık gelen nesne özelliğinin tamsayı değerine dönüş yapar ObjectGetString Karşılık gelen nesne özelliğinin string tipli değerine dönüş yapar ObjectSetDouble Karşılık gelen nesne özelliğinin değerini ayarlar ObjectSetInteger Karşılık gelen nesne özelliğinin değerini ayarlar ObjectSetString Karşılık gelen nesne özelliğinin değerini ayarlar TextSetFont Çizim yöntemlerini kullanarak, görüntülenecek yazı tipini ayarlar (varsayılan olarak Arial 20 kullanılır) TextOut Bir metni, grafiksel kaynak oluşturmak amacıyla tasarlanmış özel bir diziye (tampona) aktarır TextGetSize Mevcut yazı tipi ayarları için dizginin genişlik ve yükseklik değerlerine dönüş yapar

Her grafiksel nesne, tutturulduğu çizelge içinde (alt-pencereler de dahil olmak üzere) benzersiz bir isme sahip olmalıdır. Bir grafiksel nesnenin isminin değiştirilmesi sonucunda iki olay ortaya çıkar: eski isimli nesnenin silinmesi olayı ve yeni isimli nesnenin oluşturulması olayı.

Bir nesnenin oluşturulmasının veya bir nesne özelliğinin değiştirilmesinin ardından ChartRedraw() fonksiyonunun kullanılması önerilir. Bu fonksiyon, terminale, çizelgenin (ve üstündeki diğer tüm görünür nesnelerin) zorla yeniden çizilmesi komutunu verir.