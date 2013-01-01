FileWriteArray

Bu fonksiyon string tipli olmayan herhangi bir diziyi BIN dosyasına yazar (dizgi ve dinamik dizi içermeyen bir yapı dizisi olabilir).

uint FileWriteArray(

int file_handle,

const void& array[],

int start=0,

int count=WHOLE_ARRAY

);

Parametreler

file_handle

[in] FileOpen() fonksiyonunun dönüş yaptığı dosya tanımlayıcısı.

array[]

[out] Kayı yapılacak dizi.

start=0

[in] Dizideki başlangıç indisi (ilk kaydedilen elemanların sayısı).

count=WHOLE_ARRAY

[in] Kaydedilecek elemanların sayısı (WHOLE_ARRAY, start sayısından başlayarak dizinin sonuna kadar kayıt yapılacağını belirtir).

Dönüş değeri

Kaydedilen elemanların sayısı.

Not

Dizgilerden oluşan diziler TXT dosyasına kaydedilebilir. Bu durumda, dizgiler otomatik olarak "\r

" satır sonu karakterleri ile sonlandırılır. Dosya tipine bağlı olarak ANSI veya UNICODE, dizgiler ansi-kodlamasına dönüştürülür yada dönüştürülmez.

Örnek:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Demo_FileWriteArray.mq5 |

//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

//--- giriş parametreleri

input string InpFileName="data.bin";

input string InpDirectoryName="SomeFolder";

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fiyat verisini depolamak için bir yapı |

//+------------------------------------------------------------------+

struct prices

{

datetime date; // tarih

double bid; // satış fiyatı

double ask; // alış fiyatı

};

//--- global değişkenler

int count=0;

int size=20;

string path=InpDirectoryName+"//"+InpFileName;

prices arr[];

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- dizi için bellek tahsis et

ArrayResize(arr,size);

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert deinitialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//--- count<n ise kalan count dizgiyi yaz

WriteData(count);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert tick function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//--- veriyi diziye yaz

arr[count].date=TimeCurrent();

arr[count].bid=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

arr[count].ask=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK);

//--- mevcut veriyi göster

Print("Tarih = ",arr[i].date," Satış = ",arr[i].bid," Alış = ",arr[i].ask);

//--- sayacı artır

count++;

//--- Dizi doldurulmuşsa, veriyi dosyaya yaz ve sıfırla

if(count==size)

{

WriteData(size);

count=0;

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Dizinin n elemanını dosyaya yaz |

//+------------------------------------------------------------------+

void WriteData(const int n)

{

//--- dosyayı aç

ResetLastError();

int handle=FileOpen(path,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_BIN);

if(handle!=INVALID_HANDLE)

{

//--- dizideki veriyi dosyanın sonuna yaz

FileSeek(handle,0,SEEK_END);

FileWriteArray(handle,arr,0,n);

//--- dosyayı kapat

FileClose(handle);

}

else

Print("Dosya açma başarısız, hata ",GetLastError());

}

Ayrıca Bakınız

Değişkenler, FileSeek