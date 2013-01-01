- FileSelectDialog
FileWriteArray
Bu fonksiyon string tipli olmayan herhangi bir diziyi BIN dosyasına yazar (dizgi ve dinamik dizi içermeyen bir yapı dizisi olabilir).
|
uint FileWriteArray(
Parametreler
file_handle
[in] FileOpen() fonksiyonunun dönüş yaptığı dosya tanımlayıcısı.
array[]
[out] Kayı yapılacak dizi.
start=0
[in] Dizideki başlangıç indisi (ilk kaydedilen elemanların sayısı).
count=WHOLE_ARRAY
[in] Kaydedilecek elemanların sayısı (WHOLE_ARRAY, start sayısından başlayarak dizinin sonuna kadar kayıt yapılacağını belirtir).
Dönüş değeri
Kaydedilen elemanların sayısı.
Not
Dizgilerden oluşan diziler TXT dosyasına kaydedilebilir. Bu durumda, dizgiler otomatik olarak "\r\n" satır sonu karakterleri ile sonlandırılır. Dosya tipine bağlı olarak ANSI veya UNICODE, dizgiler ansi-kodlamasına dönüştürülür yada dönüştürülmez.
Örnek:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Ayrıca Bakınız