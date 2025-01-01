FileReadString

Belirtilen dosyadaki dizgiyi dosya işaretçisinin mevcut konumundan başlayarak okur.

string FileReadString(

int file_handle,

int length=-1

);

Parametreler

file_handle

[in] FileOpen() fonksiyonunun dönüş yaptığı dosya tanımlayıcısı.

length=-1

[in] Okunacak karakterlerin sayısı.

Dönüş değeri

Okunan satır (dizgi).

Not

Bir bin-dosyasından okuma yapılırken. okunacak dizginin uzunluğu belirtilmelidir. txt dosyasından okuma yapıldığında dizgi uzunluğunun belirtilmesi gerekmez ve dizgi, mevcut pozisyondan "\r

" satır atlama karakterine kadar okunur. csv dosyasından okuma yapıldığında da, aynı şekilde, dizgi uzunluğunun belirtilmesi gerekmez ve dizgi mevcut pozisyondan ayırıcıya kadar veya metin dizgisinin sonuna kadar okunur

Eğer dosya FILE_ANSI bayrağı ile açılmışsa, o zaman satırlar Unicode'a dönüştürülür.

Example (burada kullanılan dosya, FileWriteInteger fonksiyonunun örneğinden elde edilmiştir)

//--- script çalıştırıldığında giriş parametrelerinin penceresini göster

#property script_show_inputs

//--- verinin okunması için gereken parametreler

input string InpFileName="Trend.bin"; // dosya ismi

input string InpDirectoryName="Data"; // dizin ismi

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- dosyayı aç

ResetLastError();

int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_BIN|FILE_ANSI);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("%s dosyası, okuma için müsait",InpFileName);

PrintFormat("Dosya yolu: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));

//--- ek değişkenler

int str_size;

string str;

//--- dosyadan veriyi oku

while(!FileIsEnding(file_handle))

{

//--- zamanın yazılması için kaç adet sembol kullanıldığını öğren

str_size=FileReadInteger(file_handle,INT_VALUE);

//--- dizgiyi oku

str=FileReadString(file_handle,str_size);

//--- dizgiyi çıktıla

PrintFormat(str);

}

//--- dosyayı kapat

FileClose(file_handle);

PrintFormat("Veriler okundu, %s dosyası kapatıldı",InpFileName);

}

else

PrintFormat("%s dosyası açılamadı, Hata kodu = %d",InpFileName,GetLastError());

}

Ayrıca Bakınız

string Tipi, Veri Dönüşümü, FileWriteInteger