- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FileReadString
Belirtilen dosyadaki dizgiyi dosya işaretçisinin mevcut konumundan başlayarak okur.
string FileReadString(
Parametreler
file_handle
[in] FileOpen() fonksiyonunun dönüş yaptığı dosya tanımlayıcısı.
length=-1
[in] Okunacak karakterlerin sayısı.
Dönüş değeri
Okunan satır (dizgi).
Not
Bir bin-dosyasından okuma yapılırken. okunacak dizginin uzunluğu belirtilmelidir. txt dosyasından okuma yapıldığında dizgi uzunluğunun belirtilmesi gerekmez ve dizgi, mevcut pozisyondan "\r\n" satır atlama karakterine kadar okunur. csv dosyasından okuma yapıldığında da, aynı şekilde, dizgi uzunluğunun belirtilmesi gerekmez ve dizgi mevcut pozisyondan ayırıcıya kadar veya metin dizgisinin sonuna kadar okunur
Eğer dosya FILE_ANSI bayrağı ile açılmışsa, o zaman satırlar Unicode'a dönüştürülür.
Example (burada kullanılan dosya, FileWriteInteger fonksiyonunun örneğinden elde edilmiştir)
//--- script çalıştırıldığında giriş parametrelerinin penceresini göster
