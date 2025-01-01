SignalInfoSetDouble

Sinyal kopyalama ayarlarının double tipli bir özelliğinin değerini ayarlar.

bool SignalInfoSetDouble(

ENUM_SIGNAL_INFO_DOUBLE property_id,

double value

);

Parametreler

property_id

[in] Sinyal kopyalama ayarları özelliğinin tanımlayıcısı. Bu değişken, ENUM_SIGNAL_INFO_DOUBLE sayımının değerlerinden birini alabilir.

value

[in] sinyal kopyalama ayarının yeni değeri.

Dönüş Değeri

Özellik değeri değiştirilmişse 'true', aksi durumda 'false' dönüşü yapar. Hata durumuyla ilgili daha fazla bilgi için GetLastError() çağrısını yapın.