- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
StringAdd
Fonksiyon, bir dizginin sonuna bir alt-dizgi ekler.
|
bool StringAdd(
Parametreler
string_var
[in][out] Ekleme yapmak istediğimiz dizgi.
add_substring
[in] Kaynak dizginin sonuna eklenecek olan dizgi.
Dönüş değeri
Başarılı sonuç durumunda 'true', aksi durumda ise 'false' dönüşü yapar. Bir hata kodu almak için, GetLastError() fonksiyonunu çağırın.
Örnek:
|
void OnStart()
Ayrıca Bakınız