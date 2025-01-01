DokümantasyonBölümler
StringAdd

Fonksiyon, bir dizginin sonuna bir alt-dizgi ekler.

bool  StringAdd(
   string&  string_var,        // ekleme yapmak istediğimiz dizgi
   string   add_substring      // eklenecek dizgi
   );

Parametreler

string_var

[in][out]  Ekleme yapmak istediğimiz dizgi.

add_substring

[in]  Kaynak dizginin sonuna eklenecek olan dizgi.

Dönüş değeri

Başarılı sonuç durumunda 'true', aksi durumda ise 'false' dönüşü yapar. Bir hata kodu almak için, GetLastError() fonksiyonunu çağırın.

Örnek:

void OnStart()
  {
   long length=1000000;
   string a="a",b="b",c;
//--- birinci yöntem
   uint start=GetTickCount(),stop;
   long i;
   for(i=0;i<length;i++)
     {
      c=a+b;
     }
   stop=GetTickCount();
   Print("'c = a + b' için kullanılan zaman = ",(stop-start)," milisaniye, i = ",i);
 
//--- ikinci yöntem
   start=GetTickCount();
   for(i=0;i<length;i++)
     {
      StringAdd(a,b);
     }
   stop=GetTickCount();
   Print("'StringAdd(a,b)' için kullanılan zaman = ",(stop-start)," milisaniye, i = ",i);
 
//--- üçüncü yöntem
   start=GetTickCount();
   a="a"// a değişkenini yeniden başlat
   for(i=0;i<length;i++)
     {
      StringConcatenate(c,a,b);
     }
   stop=GetTickCount();
   Print("'StringConcatenate(c,a,b)' için harcanan zaman = ",(stop-start)," milisaniye, i = ",i);
  }

Ayrıca Bakınız

