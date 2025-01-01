#define SYMBOL_NAME "GBPHKD"



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- sunucuda sembol arama sonucunun bayrağını ayarla

bool found = false;



//--- sunucudaki tüm sembollerin listesinden 'SYMBOL_NAME' sembolünü bul

int total = SymbolsTotal(false);

for(int i=0; i<total; i++)

{

//--- döngü indeksine göre listeden sembol adını al

string name = SymbolName(i, false);



//--- eğer bu istenen sembelse, sembolün adını ve listedeki konumunu günlüğe gönder ve döngüden çık

if(name == SYMBOL_NAME)

{

PrintFormat("The '%s' symbol was found in the list of server symbols at index %d", name, i);

found = true;

break;

}

}



//--- sembol sunucuda bulunamazsa, kapatmadan önce bunu raporla

if(!found)

PrintFormat("The '%s' symbol was not found on the server.", SYMBOL_NAME);

}