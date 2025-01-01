- SymbolsTotal
- SymbolExist
- SymbolName
- SymbolSelect
- SymbolIsSynchronized
- SymbolInfoDouble
- SymbolInfoInteger
- SymbolInfoString
- SymbolInfoMarginRate
- SymbolInfoTick
- SymbolInfoSessionQuote
- SymbolInfoSessionTrade
- MarketBookAdd
- MarketBookRelease
- MarketBookGet
SymbolName
Sembol ismine dönüş yapar.
|
string SymbolName(
Parametreler
pos
[in] Sembolün listedeki sıra numarası.
selected
[in] İstek modu. Değer 'true' ise, sembol, Piyasa Gözleminde yer alan semboller listesinden alınır. Eğer değer 'false' ise, sembol genel listeden alınır.
Dönüş değeri
Sembol isminin string tipli değeri.
Örnek:
|
#define SYMBOL_NAME "GBPHKD"