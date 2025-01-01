Kullanıcı-tanımlı semboller

Kullanıcı-tanımlı sembollerin özelliklerini oluşturmak ve değiştirmek için kullanılan fonksiyonlar.

Kullanıcılar, terminal ile belli bir alım-satım sunucusuna bir kez bağlandıklarında, aracı kurum tarafından sağlanan finansal sembollerin zaman-serileri ile çalışabilirler. Kullanılabilecek mevcut sembollerin bir listesi Piyasa Gözlemi penceresinde gösterilir. Ayrı bir fonksiyonlar grubu bu sembollerin özelliklerine dair verilerin, işlem seansı verilerinin ve piyasa derinliği güncellemelerinin alınmasını sağlar.

Bu bölümde açıklanan fonksiyonlar kullanıcı-tanımlı sembollerle çalışmak için tasarlanmıştır. Sembol oluşturmak için alım-satım sunucusunda mevcut olan sembollerin verilerini kullanabileceğiniz gibi, metin dosyalarını ve dışsal veri kaynaklarını da kullanabilirsiniz.