Kullanıcı-tanımlı semboller
Kullanıcı-tanımlı sembollerin özelliklerini oluşturmak ve değiştirmek için kullanılan fonksiyonlar.
Kullanıcılar, terminal ile belli bir alım-satım sunucusuna bir kez bağlandıklarında, aracı kurum tarafından sağlanan finansal sembollerin zaman-serileri ile çalışabilirler. Kullanılabilecek mevcut sembollerin bir listesi Piyasa Gözlemi penceresinde gösterilir. Ayrı bir fonksiyonlar grubu bu sembollerin özelliklerine dair verilerin, işlem seansı verilerinin ve piyasa derinliği güncellemelerinin alınmasını sağlar.
Bu bölümde açıklanan fonksiyonlar kullanıcı-tanımlı sembollerle çalışmak için tasarlanmıştır. Sembol oluşturmak için alım-satım sunucusunda mevcut olan sembollerin verilerini kullanabileceğiniz gibi, metin dosyalarını ve dışsal veri kaynaklarını da kullanabilirsiniz.
|
Fonksiyon
|
Eylem
|
Belirtilen grubun içinde belirtilen isimde bir sembol oluşturur
|
Belirtilen isme sahip olan kullanıcı-tanımlı sembolü siler
|
Kullanıcı-tanımlı sembolün tamsayı tipli bir özelliğini ayarlar
|
Kullanıcı-tanımlı sembolün reel tipli bir özelliğini ayarlar
|
Kullanıcı-tanımlı sembolün dizgi tipli bir özelliğini ayarlar
|
Kullanıcı-tanımlı bir sembol için emir türüne ve yönüne göre ilgili teminat oranlarını ayarlar
|
Belirtilen sembol ve gün değeri için fiyatlandırma seansının başlangıç ve bitiş zamanlarını ayarlar
|
Belirtilen sembol ve gün değeri için işlem seansının başlangıç ve bitiş zamanlarını ayarlar
|
Kullanıcı-tanımlı sembolün fiyat geçmişi üzeride belirtilen zaman aralığındaki tüm çubuk verilerini siler.
|
Kullanıcı-tanımlı sembolün veri geçmişinde, belirtilen zaman aralığındaki verileri 'MqlRates' tipli dizinin verileri ile değiştirir
|
Kullanıcı-tanımlı bir sembolün veri geçmişindeki eksik verileri ekler ve mevcut verileri 'MqlRates' tipli diziden kopyalayarak değiştirir
|
Kullanıcı-tanımlı bir sembol için MqlTick tipli bir diziden veri ekler. Kullanıcı-tanımlı sembol Piyasa Gözlemi penceresinde seçilmiş olmalıdır
|
Kullanıcı-tanımlı sembolün belirtilen aralıktaki geçmiş tik verilerini siler
|
Kullanıcı-tanımlı sembolün belirtilen zaman aralığındaki geçmiş verilerini 'MqlTick' tipli diziden alınan verilerle değiştirir
|
Kullanıcı-tanımlı sembol için Piyasa Derinliği durumunu aktarır