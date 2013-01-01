FileDelete

Müşteri terminalinin yerel klasöründe belirtilen dosyayı siler.

bool FileDelete(

const string file_name,

int common_flag=0

);

Parametreler

file_name

[in] Dosya ismi.

common_flag=0

[in] Dosya konumunu belirleyen bayrak. common_flag = FILE_COMMON ise dosya, tüm kullanıcılar için paylaşılan bir klasöre \Terminal\Common\Files, aksi durumda bir yerel klasöre yerleştirilmiştir.

Dönüş değeri

Başarısız sonuç durumunda false değerine dönüş yapar.

Not

Dosya işlemleri, MQL5 dili içerisinde güvenlik amacıyla sıkı şekilde kontrol edilmektedir. İşlemleri, MQL5 araçları ile yürütülen dosyalar, dosya güvenlik-ortamı (sandbox) dışında yer alamaz.

Müşteri terminalinin yerel klasöründe belirtilen bir dosyayı siler (MQL5\Files veya sınama durumunda MQL5\Tester\Files). common_flag = FILE_COMMON ise, fonksiyon dosyayı paylaşılan tüm terminal klasörlerinden siler.

Örnek: