Müşteri terminalindeki ilk grafiğin kimliğine dönüş yapar.

long  ChartFirst();

Dönüş değeri

Çizelge tanımlayıcı.

Örnek:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- müşteri terminalinde açılan ilk grafiğin kimliğini al
   long            chart_idChartFirst();
   
//--- ayrıca elde edilen kimliği kullanarak grafik sembolünü ve zaman dilimini al
   string          symbol  = ChartSymbol(chart_id);
   ENUM_TIMEFRAMES period  = ChartPeriod(chart_id);
   
//--- müşteri terminalinin ilk grafiğinin açıklamasını günlükte görüntüle
   PrintFormat("ID of the first chart of the client terminal: %I64d, chart symbol: %s, chart period: %s"chart_idsymbolStringSubstr(EnumToString(period), 7));
   /*
   sonuç:
   ID of the first chart of the client terminal133246248352168440chart symbolEURUSDchart periodM1
   */
  }