ObjectSetInteger

Belirtilen nesne özelliğinin değerini ayarlar. Nesne özelliği datetime, int, color, bool veya char tiplerinde olmalıdır. Fonksiyonun iki çeşidi vardır.

Birinci versiyonda şekillendirici yer almaz

bool ObjectSetInteger(

long chart_id,

string name,

ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER prop_id,

long prop_value

);

İkinci versiyonda değer, şekillendirici belirtilerek ayarlanır

bool ObjectSetInteger(

long chart_id,

string name,

ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER prop_id,

int prop_modifier,

long prop_value

);

Parametreler

chart_id

[in] Çizelge tanımlayıcısı. 0, mevcut çizelge anlamına gelir.

name

[in] Nesne ismi.

prop_id

[in] Nesne özelliğinin tanıtıcısı. Değer, ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER sayımının değerlerinden biri olabilir.

prop_modifier

[in] Belirtilen özelliğin şekillendiricisi. Fibonacci araçlarındaki ve Andrews Dirgenindeki seviye numarasını gösterir. Seviyelerin numaralandırılmasına sıfırdan başlanır.

prop_value

[in] Özelliğin değeri.

Dönüş değeri

Grafiksel nesnenin özelliğini değiştirmek için oluşturulan komut, çizelgeye başarılı şekilde gönderilmişse 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapar. Hata ile ilgili daha fazla bilgi için GetLastError() fonksiyonunu çağırın.

Not

Fonksiyon, eşzamansız bir çağrı kullanır; bu, işlevin, belirtilen grafiğin sırasına eklenen komutun yürütülmesini beklemediği anlamına gelir. Bunun yerine, hemen kontrol döndürür.

Komut yürütme sonucunu kontrol etmek için, belirtilen nesne mülkiyetini isteyen bir fonksiyon kullanabilirsiniz. Bununla birlikte, bu tür işlevlerin bu çizelgenin sonuna eklendiğini ve yürütme sonucunu beklediklerini ve bu nedenle zaman alıcı olabileceğini unutmamalısınız. Bu özellik, bir grafikte çok sayıda nesneyle çalışırken dikkate alınmalıdır.

Web Renkleri tablosunun oluşturulmasına dair bir örnek

//+------------------------------------------------------------------+

//| Table of Web Colors|

//| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp |

//| https://www.metaquotes.net |

//+------------------------------------------------------------------+

#define X_SIZE 140 // bir edit nesnesinin genişliği

#define Y_SIZE 33 // bir edit nesnesinin yüksekliği

//+------------------------------------------------------------------+

//| Web renkleri için bir dizi |

//+------------------------------------------------------------------+

color ExtClr[140]=

{

clrAliceBlue,clrAntiqueWhite,clrAqua,clrAquamarine,clrAzure,clrBeige,clrBisque,clrBlack,clrBlanchedAlmond,

clrBlue,clrBlueViolet,clrBrown,clrBurlyWood,clrCadetBlue,clrChartreuse,clrChocolate,clrCoral,clrCornflowerBlue,

clrCornsilk,clrCrimson,clrCyan,clrDarkBlue,clrDarkCyan,clrDarkGoldenrod,clrDarkGray,clrDarkGreen,clrDarkKhaki,

clrDarkMagenta,clrDarkOliveGreen,clrDarkOrange,clrDarkOrchid,clrDarkRed,clrDarkSalmon,clrDarkSeaGreen,

clrDarkSlateBlue,clrDarkSlateGray,clrDarkTurquoise,clrDarkViolet,clrDeepPink,clrDeepSkyBlue,clrDimGray,

clrDodgerBlue,clrFireBrick,clrFloralWhite,clrForestGreen,clrFuchsia,clrGainsboro,clrGhostWhite,clrGold,

clrGoldenrod,clrGray,clrGreen,clrGreenYellow,clrHoneydew,clrHotPink,clrIndianRed,clrIndigo,clrIvory,clrKhaki,

clrLavender,clrLavenderBlush,clrLawnGreen,clrLemonChiffon,clrLightBlue,clrLightCoral,clrLightCyan,

clrLightGoldenrod,clrLightGreen,clrLightGray,clrLightPink,clrLightSalmon,clrLightSeaGreen,clrLightSkyBlue,

clrLightSlateGray,clrLightSteelBlue,clrLightYellow,clrLime,clrLimeGreen,clrLinen,clrMagenta,clrMaroon,

clrMediumAquamarine,clrMediumBlue,clrMediumOrchid,clrMediumPurple,clrMediumSeaGreen,clrMediumSlateBlue,

clrMediumSpringGreen,clrMediumTurquoise,clrMediumVioletRed,clrMidnightBlue,clrMintCream,clrMistyRose,clrMoccasin,

clrNavajoWhite,clrNavy,clrOldLace,clrOlive,clrOliveDrab,clrOrange,clrOrangeRed,clrOrchid,clrPaleGoldenrod,

clrPaleGreen,clrPaleTurquoise,clrPaleVioletRed,clrPapayaWhip,clrPeachPuff,clrPeru,clrPink,clrPlum,clrPowderBlue,

clrPurple,clrRed,clrRosyBrown,clrRoyalBlue,clrSaddleBrown,clrSalmon,clrSandyBrown,clrSeaGreen,clrSeashell,

clrSienna,clrSilver,clrSkyBlue,clrSlateBlue,clrSlateGray,clrSnow,clrSpringGreen,clrSteelBlue,clrTan,clrTeal,

clrThistle,clrTomato,clrTurquoise,clrViolet,clrWheat,clrWhite,clrWhiteSmoke,clrYellow,clrYellowGreen

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Bir edit nesnesinin oluşturulup başlatılması |

//+------------------------------------------------------------------+

void CreateColorBox(int x,int y,color c)

{

//--- yeni edit nesnesi için bir isim oluştur

string name="ColorBox_"+(string)x+"_"+(string)y;

//--- yeni bir edit nesnesi oluştur

if(!ObjectCreate(0,name,OBJ_EDIT,0,0,0))

{

Print("Oluşturulamadı: '",name,"'");

return;

}

//--- genişlik, yükseklik ve koordinatları ayarla

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_XDISTANCE,x*X_SIZE);

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_YDISTANCE,y*Y_SIZE);

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_XSIZE,X_SIZE);

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_YSIZE,Y_SIZE);

//--- metin rengini ayara

if(clrBlack==c) ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,clrWhite);

else ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,clrBlack);

//--- arkaplan rengini ayarla

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_BGCOLOR,c);

//--- metni ayarla

ObjectSetString(0,name,OBJPROP_TEXT,(string)c);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script programı başlatma fonksiyonu |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 7x20 ölçülerinde, renkli edit nesnelerinden oluşan bir tablo oluştur

for(uint i=0;i<140;i++)

CreateColorBox(i%7,i/7,ExtClr[i]);

}

Ayrıca Bakınız

Nesne Tipleri, Nesne Özellikleri