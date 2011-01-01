- ObjectCreate
ObjectSetInteger
Belirtilen nesne özelliğinin değerini ayarlar. Nesne özelliği datetime, int, color, bool veya char tiplerinde olmalıdır. Fonksiyonun iki çeşidi vardır.
Birinci versiyonda şekillendirici yer almaz
bool ObjectSetInteger(
İkinci versiyonda değer, şekillendirici belirtilerek ayarlanır
bool ObjectSetInteger(
Parametreler
chart_id
[in] Çizelge tanımlayıcısı. 0, mevcut çizelge anlamına gelir.
name
[in] Nesne ismi.
prop_id
[in] Nesne özelliğinin tanıtıcısı. Değer, ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER sayımının değerlerinden biri olabilir.
prop_modifier
[in] Belirtilen özelliğin şekillendiricisi. Fibonacci araçlarındaki ve Andrews Dirgenindeki seviye numarasını gösterir. Seviyelerin numaralandırılmasına sıfırdan başlanır.
prop_value
[in] Özelliğin değeri.
Dönüş değeri
Grafiksel nesnenin özelliğini değiştirmek için oluşturulan komut, çizelgeye başarılı şekilde gönderilmişse 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapar. Hata ile ilgili daha fazla bilgi için GetLastError() fonksiyonunu çağırın.
Not
Fonksiyon, eşzamansız bir çağrı kullanır; bu, işlevin, belirtilen grafiğin sırasına eklenen komutun yürütülmesini beklemediği anlamına gelir. Bunun yerine, hemen kontrol döndürür.
Komut yürütme sonucunu kontrol etmek için, belirtilen nesne mülkiyetini isteyen bir fonksiyon kullanabilirsiniz. Bununla birlikte, bu tür işlevlerin bu çizelgenin sonuna eklendiğini ve yürütme sonucunu beklediklerini ve bu nedenle zaman alıcı olabileceğini unutmamalısınız. Bu özellik, bir grafikte çok sayıda nesneyle çalışırken dikkate alınmalıdır.
Web Renkleri tablosunun oluşturulmasına dair bir örnek
//+------------------------------------------------------------------+
Ayrıca Bakınız