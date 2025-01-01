Standart Sabitler, Sayımlar ve Yapılar

Program yazımını basitleştirmek için ve program metinlerini daha anlaşılır kılmak için, MQL5 dili ön tanımlı standart sabitler ve sayımlar sunmaktadır. Ayrıca, servis yapıları da bilgi saklamak için kullanılır.

Standart sabitler makrolara benzer ve int tipindedirler.

Sabitler amaçlarına göre gruplanır:

Çizelge sabileri fiyat çizelgeleri ile çalışılırken kullanılır: açma, konumlandırma, parametrelerin ayarlanması gibi;

Nesne sabitleri çizelgede oluşturulup görüntülenebilen grafiksel nesnelerin işlenebilmesi için düşünülmüştür;

Gösterge sabitleri standart ve özel göstergelerle çalışmak için kullanılır;