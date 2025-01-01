MQL5 ReferansıSabitler, Sayımlar ve Yapılar
- Çizelge Sabitleri
- Nesne Sabitleri
- Gösterge Sabitleri
- Ortam Durumu
- Alım-Satım Sabitleri
- İsimlendirilmiş Sabitler
- Veri Yapıları
- Hata ve Uyarı Kodları
- Giriş/Çıkış Sabitleri
Standart Sabitler, Sayımlar ve Yapılar
Program yazımını basitleştirmek için ve program metinlerini daha anlaşılır kılmak için, MQL5 dili ön tanımlı standart sabitler ve sayımlar sunmaktadır. Ayrıca, servis yapıları da bilgi saklamak için kullanılır.
Standart sabitler makrolara benzer ve int tipindedirler.
Sabitler amaçlarına göre gruplanır:
- Çizelge sabileri fiyat çizelgeleri ile çalışılırken kullanılır: açma, konumlandırma, parametrelerin ayarlanması gibi;
- Nesne sabitleri çizelgede oluşturulup görüntülenebilen grafiksel nesnelerin işlenebilmesi için düşünülmüştür;
- Gösterge sabitleri standart ve özel göstergelerle çalışmak için kullanılır;
- Çevre durumu sabitleri bir MQL5-programının özelliklerini tarif eder, müşteri terminali, finansal enstrümanlar ve mevcut hesapla ilgili bilgi gösterir;
- Alım-satım sabitleri, alım-satım sırasında çeşitli bilgilerin belirltilmesine olanak tanır;
- İsimlendirilmiş sabitler MQL5 dilinin sabitleridir;
- Veri sabitleri, kullanılan veri saklama biçimlerini tarif eder;
- Hata ve uyarı kodları derleyici mesajlarını ve alım-satım sunucusunun alım-satım isteklerine cevaplarını tarif eder;
- Giriş/çıkış sabitleri, dosya fonksiyonları ile çalışmak ve MessageBox() fonksiyonu ile mesajları ekranda göstermek için tasarlanmıştır