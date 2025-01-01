- ChartApplyTemplate
- ChartSaveTemplate
- ChartWindowFind
- ChartTimePriceToXY
- ChartXYToTimePrice
- ChartOpen
- ChartFirst
- ChartNext
- ChartClose
- ChartSymbol
- ChartPeriod
- ChartRedraw
- ChartSetDouble
- ChartSetInteger
- ChartSetString
- ChartGetDouble
- ChartGetInteger
- ChartGetString
- ChartNavigate
- ChartID
- ChartIndicatorAdd
- ChartIndicatorDelete
- ChartIndicatorGet
- ChartIndicatorName
- ChartIndicatorsTotal
- ChartWindowOnDropped
- ChartPriceOnDropped
- ChartTimeOnDropped
- ChartXOnDropped
- ChartYOnDropped
- ChartSetSymbolPeriod
- ChartScreenShot
ChartGetDouble
Belirlenen çizelgenin karşılık gelen özellik değerine dönüş yapar. Çizelge özelliği double tipinde olmalıdır. Fonksiyon çağrıları için iki tür bulunmaktadır.
1. Doğrudan özellik değerine dönüş yapar.
|
double ChartGetDouble(
2. Fonksiyonun başarı durumuna göre, 'true' veya 'false' değerine dönüş yapar. Başarı durumunda özellik değeri, referansla geçirilen bir hedef değişkeni double_var içine yerleştirilir.
|
bool ChartGetDouble(
Parametreler
chart_id
[in] Çizelge tanımlayıcısı. 0, mevcut çizelge anlamına gelir.
prop_id
[in] Çizelge özelliğinin tanımlayıcısı. Bu değer, ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE sayımının değerlerinden biri olabilir.
sub_window
[in] Çizelge alt penceresinin indisi. İlk durumda varsayılan değer 0'dır (ana çizelge penceresi). Çoğu özellik alt pencere numarasını gerektirmez.
double_var
[out] İstenen özellik için double tipli hedef değişkeni.
Dönüş değeri
double tipli değer.
İkinci durumda, eğer özellik mevcutsa ve double_var değişkenine yerleştirilmişse 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapar. Hata ile ilgili daha fazla bilgi almak için, GetLastError() fonksiyonunun çağrılması gerekir.
Not
İşlev eşzamanlıdır, başka bir deyişle, aramadan önce grafik sırasına eklenen tüm komutların yürütülmesini bekler.
Örnek:
|
void OnStart()