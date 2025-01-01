DokümantasyonBölümler
Sınama sonuçları temelinde hesaplanan istatistiksel parametre değerine dönüş yapar.

double  TesterStatistics(
   ENUM_STATISTICS statistic_id      // Tanımlayıcı
   );

Parametreler

statistic_id

[in]   ENUM_STATISTICS sayımının istatistiksel parametresinin tanımlayıcısı.

Dönüş değeri

Sınama sonuçlarından istatistiksel parametrenin değeri.

Not

Fonksiyon OnTester() veya OnDeinit() içinde, sınayıcıda çağrılabilir. Diğer durumlarda sonuç tanımsızdır.

Örnek:

// Tester olay işleyicisinde TesterStatistics() fonksiyonunun sonucunu gösteren
// standart "MACD Sample.mq5" dosyasına dayalı Uzman Danışman
#define MACD_MAGIC 1234502
//---
#include <Trade\Trade.mqh>
#include <Trade\SymbolInfo.mqh>
#include <Trade\PositionInfo.mqh>
#include <Trade\AccountInfo.mqh>
//---
input double InpLots          =0.1// Lot
input int    InpTakeProfit    =50;  // Kârı Al (pip cinsinden)
input int    InpTrailingStop  =30;  // Takip Eden Durdurucu (pip cinsinden)
input int    InpMACDOpenLevel =3;   // MACD açılış seviyesi (pip cinsinden)
input int    InpMACDCloseLevel=2;   // MACD kapanış seviyesi (pip cinsinden)
input int    InpMATrendPeriod =26;  // MA trend periyodu
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit(void)
  {
//--- gerekli tüm nesneleri oluştur
   if(!ExtExpert.Init())
      return(INIT_FAILED);
//--- başarılı başlatma
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert new tick handling function                                |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick(void)
  {
   static datetime limit_time=0// zaman aşımı dikkate alınarak son çağrı zamanı
//--- zaman belirtilen limit_time değerini aşıyorsa
   if(TimeCurrent()>=limit_time)
     {
      //--- verileri kontrol et
      if(Bars(Symbol(),Period())>2*InpMATrendPeriod)
        {
         //--- başarılıysa, limit_time değerini zaman aşımı saniyesi kadar artır
         if(ExtExpert.Processing())
            limit_time=TimeCurrent()+ExtTimeOut;
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tester handling function                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
double OnTester(void)
  {
   double ret=TesterStatistics(STAT_PROFIT_FACTOR);
   double profit=TesterStatistics(STAT_PROFIT);
   int    trades_total=(int)TesterStatistics(STAT_TRADES);
   int    profit_total=(int)TesterStatistics(STAT_PROFIT_TRADES);
   int    loss_total=(int)TesterStatistics(STAT_LOSS_TRADES);
   PrintFormat("%s: Profit = %.2f, trades total: %lu, profit trades total: %lu, loss trades total: %lu, profit factor: %.2f",__FUNCTION__,profit,trades_total,profit_total,loss_total,ret);
   return(ret);
   /*
  Sonuç:
   OnTesterProfit = 209.84trades total13profit trades total11loss trades total2profit factor3.02
   final balance 10209.84 USD
   OnTester result 3.020606644198363
   */
  }  