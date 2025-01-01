DokümantasyonBölümler
StringLen 

StringLen

Bir dizgideki sembollerin sayısına dönüş yapar.

int  StringLen(
   string  string_value      // dizgi
   );

Parametreler

string_value

[in]  Uzunluğu hesaplanacak dizgi.

Dönüş değeri

Dizgideki sembollerin sayısı (sonlandırma sıfırı olmadan).

Örnek:

void OnStart()
  {
//--- test dizgesini tanımla
   string text="123456789012345";
//--- dizgedeki sembollerin sayısını al
   int str_len=StringLen(text);
//--- dizgeyi ve içindeki sembol sayısını günlükte görüntüle
   PrintFormat("The StringLen() function returned the value of %d chars in string: '%s'"str_lentext);
   
  /*
  Sonuç
   The StringLen() function returned the value of 15 chars in string: '123456789012345'
  */
  }

Ayrıca Bakınız

StringBufferLen, StringTrimLeft, StringTrimRight, StringToCharArray, StringToShortArray