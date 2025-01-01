- StringAdd
StringLen
Bir dizgideki sembollerin sayısına dönüş yapar.
|
int StringLen(
Parametreler
string_value
[in] Uzunluğu hesaplanacak dizgi.
Dönüş değeri
Dizgideki sembollerin sayısı (sonlandırma sıfırı olmadan).
Örnek:
|
void OnStart()
