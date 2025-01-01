void OnStart()

{

//--- test dizgesini tanımla

string text="123456789012345";

//--- dizgedeki sembollerin sayısını al

int str_len=StringLen(text);

//--- dizgeyi ve içindeki sembol sayısını günlükte görüntüle

PrintFormat("The StringLen() function returned the value of %d chars in string: '%s'", str_len, text);



/*

Sonuç

The StringLen() function returned the value of 15 chars in string: '123456789012345'

*/

}