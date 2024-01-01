DokümantasyonBölümler
MQL5 Referansı 

iBands

Bollinger Bands® göstergesinin tanıtıcı değerine dönüş yapar.

int  iBands(
   string              symbol,            // sembol ismi
   ENUM_TIMEFRAMES     period,            // periyot
   int                 bands_period,      // ortalama çizgisinin hesabı için periyot değeri
   int                 bands_shift,       // göstergenin yatay kaydırma değeri
   double              deviation,         // sapma değeri
   ENUM_APPLIED_PRICE  applied_price      // fiyat veya işleyici tipi
   );

Parametreler

symbol

[in] Menkul değerin sembol ismi, gösterge hesabında kullanılması gereken veri. NULL değeri mevcut sembol anlamına gelir.

period

[in] Periyot değeri, ENUM_TIMEFRAMES değerlerinden biri olabilir, 0 mevcut zaman aralığını belirtir.

bands_period

[in]  göstergenin ana çizgisi için ortalama periyodu.

bands_shift

[in] Fiyat çizelgesine göre, göstergenin kaydırma değeri.

deviation

[in]  Ana çizgiye göre sapma değeri

applied_price

[in]  Kullanılan fiyat. ENUM_APPLIED_PRICE sayımındaki fiyat sabitlerinden biri veya başka bir göstergenin tanıtıcı değeri olabilir.

Dönüş değeri

Belirtilen teknik göstergenin tanıtıcı değerine dönüş yapar, başarısızlık durumunda ise, INVALID_HANDLE değerine dönüş yapar. Bilgisayar belleği, kullanılmayan göstergelerden temizlenmelidir. Bunun için, göstergenin tanıtıcı değerinin parametre olarak geçirildiği IndicatorRelease() fonksiyonu kullanılır.

Not

Tampon numaraları şu şekildedir: 0 - BASE_LINE, 1 - UPPER_BAND, 2 - LOWER_BAND

Örnek:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                  Demo_iBands.mq5 |
//|                         Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                              https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property description "Gösterge, iVolumes teknik göstergesi için tamponlardan"
#property description "nasıl veri alınacağını göstermektedir."
#property description "Göstergenin hesaplanmasında kullanılacak sembol ve periyot,"
#property description "symbol ve period parametreleri ile ayarlanır."
#property description "İşleyicinin oluşturulması yöntemi 'type' parametresi ile ayarlanır (fonksiyon tipi)."
 
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 3
#property indicator_plots   3
//--- Upper grafiği
#property indicator_label1  "Upper"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrMediumSeaGreen
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- Lower grafiği
#property indicator_label2  "Lower"
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color2  clrMediumSeaGreen
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  1
//--- Middle grafiği
#property indicator_label3  "Middle"
#property indicator_type3   DRAW_LINE
#property indicator_color3  clrMediumSeaGreen
#property indicator_style3  STYLE_SOLID
#property indicator_width3  1
//+------------------------------------------------------------------+
//| İşleyici oluşturma yöntemleri için bir sayım                     |
//+------------------------------------------------------------------+
enum Creation
  {
   Call_iBands,            // iBands kullan
   Call_IndicatorCreate    // IndicatorCreate kullan
  };
//--- giriş parametreleri
input Creation             type=Call_iBands;          // fonksiyon tipi
input int                  bands_period=20;           // hareketli ortalama tipi
input int                  bands_shift=0;             // kaydırma değeri
input double               deviation=2.0;             // sapma değeri 
input ENUM_APPLIED_PRICE   applied_price=PRICE_CLOSE// fiyat tipi
input string               symbol=" ";                // sembol 
input ENUM_TIMEFRAMES      period=PERIOD_CURRENT;     // zaman aralığı
//--- gösterge tamponları
double         UpperBuffer[];
double         LowerBuffer[];
double         MiddleBuffer[];
//--- iBands göstergesinin tanıtıcı değerini saklamak için bir değişken
int    handle;
//--- kayıt için değişken
string name=symbol;
//--- çizelge üzerindeki gösterge ismi
string short_name;
//--- Bollinger Bands göstergesindeki değerlerin sayısını koruyacağız
int    bars_calculated=0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- dizilerin gösterge tamponlarına atanması
   SetIndexBuffer(0,UpperBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,LowerBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(2,MiddleBuffer,INDICATOR_DATA);
//--- çizgilerin kaydırma değerlerini ayarla
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_SHIFT,bands_shift);
   PlotIndexSetInteger(1,PLOT_SHIFT,bands_shift);      
   PlotIndexSetInteger(2,PLOT_SHIFT,bands_shift);      
//--- göstergenin çizileceği sembolü ayarla
   name=symbol;
//--- sağa ve sola doğru olan boşlukları sil
   StringTrimRight(name);
   StringTrimLeft(name);
//--- sonuçta 'name' dizgisi sıfır uzunluğa sahipse
   if(StringLen(name)==0)
     {
      //--- göstergenin tutturulduğu çizelge sembolünü al
      name=_Symbol;
     }
//--- göstergenin tanıtıcı değerini oluştur
   if(type==Call_iBands)
      handle=iBands(name,period,bands_period,bands_shift,deviation,applied_price);
   else
     {
      //--- yapıyı gösterge parametreleriyle doldur
      MqlParam pars[4];
      //--- hareketli ortalama periyodu
      pars[0].type=TYPE_INT;
      pars[0].integer_value=bands_period;
      //--- kaydırma değeri
      pars[1].type=TYPE_INT;
      pars[1].integer_value=bands_shift;
      //--- standart sapma değeri
      pars[2].type=TYPE_DOUBLE;
      pars[2].double_value=deviation;
      //--- fiyat tipi
      pars[3].type=TYPE_INT;
      pars[3].integer_value=applied_price;
      handle=IndicatorCreate(name,period,IND_BANDS,4,pars);
     }
//--- işleyici oluşturulmadıysa
   if(handle==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- hatayı belirt ve hata kodunu al
      PrintFormat("iBands göstergesinin tanıtıcı değeri, %s/%s sembolü için oluşturulamadı, hata kodu %d",
                  name,
                  EnumToString(period),
                  GetLastError());
      //--- gösterge erken durduruldu
      return(INIT_FAILED);
     }
//--- Bollinger Bands göstergesinin hesaplandığı sembol ve zaman aralığı değerlerini göster
   short_name=StringFormat("iBands(%s/%s, %d,%d,%G,%s)",name,EnumToString(period),
                           bands_period,bands_shift,deviation,EnumToString(applied_price));
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,short_name);
//--- göstergenin normal yolla başlatılması  
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//--- iBands göstergesinden kopyalanan değerlerin sayısı
   int values_to_copy;
//--- göstergede hesaplanan değerlerin sayısını belirle
   int calculated=BarsCalculated(handle);
   if(calculated<=0)
     {
      PrintFormat("BarsCalculated() %d dönüşü yaptı, hata kodu %d",calculated,GetLastError());
      return(0);
     }
//--- bu, gösterge değerlerinin ilk hesaplanması ise veya iBands göstergesinin değerleri değiştiyse
//--- veya göstergeyi iki veya daha fazla çubuk için hesaplamak gerekiyorsa (yani fiyat geçmişi değiştiyse)
   if(prev_calculated==0 || calculated!=bars_calculated || rates_total>prev_calculated+1)
     {
      //--- verilen sembol ve periyot için gösterge tamponlarının büyüklüğü iBands göstergesinin değerlerinden fazlaysa, her şeyi kopyalamayacağız 
      //--- Aksi durumda, gösterge tamponlarının büyüklüklerinden daha az kopyalama yaparız
      if(calculated>rates_total) values_to_copy=rates_total;
      else                       values_to_copy=calculated;
     }
   else
     {
      //--- Bu, gösterge değerlerinin daha önce hesaplandığı anlamına geliyor OnCalculate() fonksiyonu daha önce çağrılmış)
      //--- hesaplama için bir çubuktan fazlası eklenmeyecek
      values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+1;
     }
//--- diziyi, Bollinger Bands göstergesinin değerleri ile doldur
//--- FillArraysFromBuffer fonksiyonu false dönüşü yaparsa, bilgi henüz kullanılabilir değildir, çık
   if(!FillArraysFromBuffers(MiddleBuffer,UpperBuffer,LowerBuffer,bands_shift,handle,values_to_copy)) return(0);
//--- mesajı oluştur
   string comm=StringFormat("%s ==>  göstergedeki gncellenen değer %s: %d",
                            TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_SECONDS),
                            short_name,
                            values_to_copy);
//--- servis mesajını çizelgede göster
   Comment(comm);
//--- Bollinger Bands göstergesindeki değerlerin sayısını hatırla
   bars_calculated=calculated;
//--- bir sonraki çağrı için prev_calculated değerine dönüş yap
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| iBands göstergesi ile, gösterge tamponlarının doldurulması       |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FillArraysFromBuffers(double &base_values[],     // Bollinger Bands orta çizgisi için gösterge tamponu
                           double &upper_values[],    // üst sınır için gösterge tamponu
                           double &lower_values[],    // alt sınır için gösterge tamponu
                           int shift,                 // kaydırma değeri
                           int ind_handle,            // iBands göstergesinin tanıtıcı değeri
                           int amount                 // kopyalanan değerler
                           )
  {
//--- hata kodunu sıfırla
   ResetLastError();
//--- MiddleBuffer dizisinin bir kısmını 0 indisli tamponun değerleriyle doldur index
   if(CopyBuffer(ind_handle,0,-shift,amount,base_values)<0)
     {
      //--- kopyalama başarısız ise hata kodu al
      PrintFormat("iBands göstergesinin verileri kopyalanamadı, hata kodu %d",GetLastError());
      //--- sıfır sonuç ile çık - gösterge hesaplanmamış sayılacak
      return(false);
     }
 
//--- UpperBuffer dizisinin bir kısmını 1 indisli tamponun değerleriyle doldur
   if(CopyBuffer(ind_handle,1,-shift,amount,upper_values)<0)
     {
      //--- kopyalama başarısız ise hata kodu al
      PrintFormat("iBands göstergesinin verileri kopyalanamadı, hata kodu %d",GetLastError());
      //--- sıfır sonuç ile çık - gösterge hesaplanmamış sayılacak
      return(false);
     }
 
//--- LowerBuffer dizisinin bir kısmını 2 indisli tamponun değerleriyle doldur
   if(CopyBuffer(ind_handle,2,-shift,amount,lower_values)<0)
     {
      //--- kopyalama başarısız ise hata kodu al
      PrintFormat("iBands göstergesinin verileri kopyalanamadı, hata kodu %d",GetLastError());
      //--- sıfır sonuç ile çık - gösterge hesaplanmamış sayılacak
      return(false);
     }
//--- herşey yolunda
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Indicator deinitialization function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   if(handle!=INVALID_HANDLE)
      IndicatorRelease(handle);
//--- göstergeyi sildikten sonra çizelgeyi temizle
   Comment("");
  }