//+------------------------------------------------------------------+
//| Demo_iBands.mq5 |
//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property description "Gösterge, iVolumes teknik göstergesi için tamponlardan"
#property description "nasıl veri alınacağını göstermektedir."
#property description "Göstergenin hesaplanmasında kullanılacak sembol ve periyot,"
#property description "symbol ve period parametreleri ile ayarlanır."
#property description "İşleyicinin oluşturulması yöntemi 'type' parametresi ile ayarlanır (fonksiyon tipi)."
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 3
#property indicator_plots 3
//--- Upper grafiği
#property indicator_label1 "Upper"
#property indicator_type1 DRAW_LINE
#property indicator_color1 clrMediumSeaGreen
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
//--- Lower grafiği
#property indicator_label2 "Lower"
#property indicator_type2 DRAW_LINE
#property indicator_color2 clrMediumSeaGreen
#property indicator_style2 STYLE_SOLID
#property indicator_width2 1
//--- Middle grafiği
#property indicator_label3 "Middle"
#property indicator_type3 DRAW_LINE
#property indicator_color3 clrMediumSeaGreen
#property indicator_style3 STYLE_SOLID
#property indicator_width3 1
//+------------------------------------------------------------------+
//| İşleyici oluşturma yöntemleri için bir sayım |
//+------------------------------------------------------------------+
enum Creation
{
Call_iBands, // iBands kullan
Call_IndicatorCreate // IndicatorCreate kullan
};
//--- giriş parametreleri
input Creation type=Call_iBands; // fonksiyon tipi
input int bands_period=20; // hareketli ortalama tipi
input int bands_shift=0; // kaydırma değeri
input double deviation=2.0; // sapma değeri
input ENUM_APPLIED_PRICE applied_price=PRICE_CLOSE; // fiyat tipi
input string symbol=" "; // sembol
input ENUM_TIMEFRAMES period=PERIOD_CURRENT; // zaman aralığı
//--- gösterge tamponları
double UpperBuffer[];
double LowerBuffer[];
double MiddleBuffer[];
//--- iBands göstergesinin tanıtıcı değerini saklamak için bir değişken
int handle;
//--- kayıt için değişken
string name=symbol;
//--- çizelge üzerindeki gösterge ismi
string short_name;
//--- Bollinger Bands göstergesindeki değerlerin sayısını koruyacağız
int bars_calculated=0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- dizilerin gösterge tamponlarına atanması
SetIndexBuffer(0,UpperBuffer,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(1,LowerBuffer,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(2,MiddleBuffer,INDICATOR_DATA);
//--- çizgilerin kaydırma değerlerini ayarla
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_SHIFT,bands_shift);
PlotIndexSetInteger(1,PLOT_SHIFT,bands_shift);
PlotIndexSetInteger(2,PLOT_SHIFT,bands_shift);
//--- göstergenin çizileceği sembolü ayarla
name=symbol;
//--- sağa ve sola doğru olan boşlukları sil
StringTrimRight(name);
StringTrimLeft(name);
//--- sonuçta 'name' dizgisi sıfır uzunluğa sahipse
if(StringLen(name)==0)
{
//--- göstergenin tutturulduğu çizelge sembolünü al
name=_Symbol;
}
//--- göstergenin tanıtıcı değerini oluştur
if(type==Call_iBands)
handle=iBands(name,period,bands_period,bands_shift,deviation,applied_price);
else
{
//--- yapıyı gösterge parametreleriyle doldur
MqlParam pars[4];
//--- hareketli ortalama periyodu
pars[0].type=TYPE_INT;
pars[0].integer_value=bands_period;
//--- kaydırma değeri
pars[1].type=TYPE_INT;
pars[1].integer_value=bands_shift;
//--- standart sapma değeri
pars[2].type=TYPE_DOUBLE;
pars[2].double_value=deviation;
//--- fiyat tipi
pars[3].type=TYPE_INT;
pars[3].integer_value=applied_price;
handle=IndicatorCreate(name,period,IND_BANDS,4,pars);
}
//--- işleyici oluşturulmadıysa
if(handle==INVALID_HANDLE)
{
//--- hatayı belirt ve hata kodunu al
PrintFormat("iBands göstergesinin tanıtıcı değeri, %s/%s sembolü için oluşturulamadı, hata kodu %d",
name,
EnumToString(period),
GetLastError());
//--- gösterge erken durduruldu
return(INIT_FAILED);
}
//--- Bollinger Bands göstergesinin hesaplandığı sembol ve zaman aralığı değerlerini göster
short_name=StringFormat("iBands(%s/%s, %d,%d,%G,%s)",name,EnumToString(period),
bands_period,bands_shift,deviation,EnumToString(applied_price));
IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,short_name);
//--- göstergenin normal yolla başlatılması
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
//--- iBands göstergesinden kopyalanan değerlerin sayısı
int values_to_copy;
//--- göstergede hesaplanan değerlerin sayısını belirle
int calculated=BarsCalculated(handle);
if(calculated<=0)
{
PrintFormat("BarsCalculated() %d dönüşü yaptı, hata kodu %d",calculated,GetLastError());
return(0);
}
//--- bu, gösterge değerlerinin ilk hesaplanması ise veya iBands göstergesinin değerleri değiştiyse
//--- veya göstergeyi iki veya daha fazla çubuk için hesaplamak gerekiyorsa (yani fiyat geçmişi değiştiyse)
if(prev_calculated==0 || calculated!=bars_calculated || rates_total>prev_calculated+1)
{
//--- verilen sembol ve periyot için gösterge tamponlarının büyüklüğü iBands göstergesinin değerlerinden fazlaysa, her şeyi kopyalamayacağız
//--- Aksi durumda, gösterge tamponlarının büyüklüklerinden daha az kopyalama yaparız
if(calculated>rates_total) values_to_copy=rates_total;
else values_to_copy=calculated;
}
else
{
//--- Bu, gösterge değerlerinin daha önce hesaplandığı anlamına geliyor OnCalculate() fonksiyonu daha önce çağrılmış)
//--- hesaplama için bir çubuktan fazlası eklenmeyecek
values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+1;
}
//--- diziyi, Bollinger Bands göstergesinin değerleri ile doldur
//--- FillArraysFromBuffer fonksiyonu false dönüşü yaparsa, bilgi henüz kullanılabilir değildir, çık
if(!FillArraysFromBuffers(MiddleBuffer,UpperBuffer,LowerBuffer,bands_shift,handle,values_to_copy)) return(0);
//--- mesajı oluştur
string comm=StringFormat("%s ==> göstergedeki gncellenen değer %s: %d",
TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_SECONDS),
short_name,
values_to_copy);
//--- servis mesajını çizelgede göster
Comment(comm);
//--- Bollinger Bands göstergesindeki değerlerin sayısını hatırla
bars_calculated=calculated;
//--- bir sonraki çağrı için prev_calculated değerine dönüş yap
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| iBands göstergesi ile, gösterge tamponlarının doldurulması |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FillArraysFromBuffers(double &base_values[], // Bollinger Bands orta çizgisi için gösterge tamponu
double &upper_values[], // üst sınır için gösterge tamponu
double &lower_values[], // alt sınır için gösterge tamponu
int shift, // kaydırma değeri
int ind_handle, // iBands göstergesinin tanıtıcı değeri
int amount // kopyalanan değerler
)
{
//--- hata kodunu sıfırla
ResetLastError();
//--- MiddleBuffer dizisinin bir kısmını 0 indisli tamponun değerleriyle doldur index
if(CopyBuffer(ind_handle,0,-shift,amount,base_values)<0)
{
//--- kopyalama başarısız ise hata kodu al
PrintFormat("iBands göstergesinin verileri kopyalanamadı, hata kodu %d",GetLastError());
//--- sıfır sonuç ile çık - gösterge hesaplanmamış sayılacak
return(false);
}
//--- UpperBuffer dizisinin bir kısmını 1 indisli tamponun değerleriyle doldur
if(CopyBuffer(ind_handle,1,-shift,amount,upper_values)<0)
{
//--- kopyalama başarısız ise hata kodu al
PrintFormat("iBands göstergesinin verileri kopyalanamadı, hata kodu %d",GetLastError());
//--- sıfır sonuç ile çık - gösterge hesaplanmamış sayılacak
return(false);
}
//--- LowerBuffer dizisinin bir kısmını 2 indisli tamponun değerleriyle doldur
if(CopyBuffer(ind_handle,2,-shift,amount,lower_values)<0)
{
//--- kopyalama başarısız ise hata kodu al
PrintFormat("iBands göstergesinin verileri kopyalanamadı, hata kodu %d",GetLastError());
//--- sıfır sonuç ile çık - gösterge hesaplanmamış sayılacak
return(false);
}
//--- herşey yolunda
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Indicator deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
if(handle!=INVALID_HANDLE)
IndicatorRelease(handle);
//--- göstergeyi sildikten sonra çizelgeyi temizle
Comment("");
}