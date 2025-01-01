//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- sonlanma neden kodunu 'reason' değişkenine al

int reason=UninitializeReason();

//--- sonlanma nedenini içeren bir mesaj dizgesi oluştur ve mesajı günlüğe gönder

string message=StringFormat("%s: Uninitialize reason code: %d (%s)",__FUNCTION__, reason, UninitializeReasonDescription(reason));

Print(message);

//--- başarılı

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert deinitialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//--- 'reason' değişkeninden bir sonlanma neden kodu ile bir mesaj dizgesi oluştur ve mesajı günlüğe gönder

string message=StringFormat("%s: Uninitialize reason code: %d (%s)",__FUNCTION__, reason, UninitializeReasonDescription(reason));

Print(message);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert tick function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Sonlanma neden kodununun açıklamasını geri döndür |

//+------------------------------------------------------------------+

string UninitializeReasonDescription(const int reason)

{

switch(reason)

{

//--- Uzman Danışman, ExpertRemove() fonksiyonunu çağırarak çalışmayı durdurdu

case REASON_PROGRAM :

return("Expert Advisor terminated its operation by calling the ExpertRemove() function");

//--- program grafikten kaldırıldı

case REASON_REMOVE :

return("Program has been deleted from the chart");

//--- program yeniden derlendi

case REASON_RECOMPILE :

return("Program has been recompiled");

//--- sembol veya grafik zaman dilimi değiştirildi

case REASON_CHARTCHANGE :

return("Symbol or chart period has been changed");

//--- grafik kapatıldı

case REASON_CHARTCLOSE :

return("Chart has been closed");

//--- girdiler kullanıcı tarafından değiştirildi

case REASON_PARAMETERS :

return("Input parameters have been changed by a user");

//--- başka bir hesap etkinleştirildi veya hesap ayarlarındaki değişiklikler nedeniyle işlem sunucusuna yeniden bağlanıldı

case REASON_ACCOUNT :

return("Another account has been activated or reconnection to the trade server has occurred due to changes in the account settings");

//--- başka bir grafik şablonu uygulandı

case REASON_TEMPLATE :

return("A new template has been applied");

//--- OnInit() işleyicisi sıfır olmayan bir değer geri döndürdü

case REASON_INITFAILED :

return("This value means that OnInit() handler has returned a nonzero value");

//--- terminal kapatıldı

case REASON_CLOSE :

return("Terminal has been closed");

}



//--- bilinmeyen sonlanma nedeni

return("Unknown reason");

}