|
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- sonlanma neden kodunu 'reason' değişkenine al
int reason=UninitializeReason();
//--- sonlanma nedenini içeren bir mesaj dizgesi oluştur ve mesajı günlüğe gönder
string message=StringFormat("%s: Uninitialize reason code: %d (%s)",__FUNCTION__, reason, UninitializeReasonDescription(reason));
Print(message);
//--- başarılı
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
//--- 'reason' değişkeninden bir sonlanma neden kodu ile bir mesaj dizgesi oluştur ve mesajı günlüğe gönder
string message=StringFormat("%s: Uninitialize reason code: %d (%s)",__FUNCTION__, reason, UninitializeReasonDescription(reason));
Print(message);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Sonlanma neden kodununun açıklamasını geri döndür |
//+------------------------------------------------------------------+
string UninitializeReasonDescription(const int reason)
{
switch(reason)
{
//--- Uzman Danışman, ExpertRemove() fonksiyonunu çağırarak çalışmayı durdurdu
case REASON_PROGRAM :
return("Expert Advisor terminated its operation by calling the ExpertRemove() function");
//--- program grafikten kaldırıldı
case REASON_REMOVE :
return("Program has been deleted from the chart");
//--- program yeniden derlendi
case REASON_RECOMPILE :
return("Program has been recompiled");
//--- sembol veya grafik zaman dilimi değiştirildi
case REASON_CHARTCHANGE :
return("Symbol or chart period has been changed");
//--- grafik kapatıldı
case REASON_CHARTCLOSE :
return("Chart has been closed");
//--- girdiler kullanıcı tarafından değiştirildi
case REASON_PARAMETERS :
return("Input parameters have been changed by a user");
//--- başka bir hesap etkinleştirildi veya hesap ayarlarındaki değişiklikler nedeniyle işlem sunucusuna yeniden bağlanıldı
case REASON_ACCOUNT :
return("Another account has been activated or reconnection to the trade server has occurred due to changes in the account settings");
//--- başka bir grafik şablonu uygulandı
case REASON_TEMPLATE :
return("A new template has been applied");
//--- OnInit() işleyicisi sıfır olmayan bir değer geri döndürdü
case REASON_INITFAILED :
return("This value means that OnInit() handler has returned a nonzero value");
//--- terminal kapatıldı
case REASON_CLOSE :
return("Terminal has been closed");
}
//--- bilinmeyen sonlanma nedeni
return("Unknown reason");
}