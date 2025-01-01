DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıDurum KontrolüUninitializeReason 

UninitializeReason

Bir sonlandırma sebebi koduna dönüş yapar.

int  UninitializeReason();

Dönüş değeri

OnDeinit() fonksiyonunun çağrısından önce şekillenen _UninitReason değerine dönüş yapar. Değer, sonlandırmaya yol açan sebeplere bağlıdır.

Örnek:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- sonlanma neden kodunu 'reason' değişkenine al
   int reason=UninitializeReason();
//--- sonlanma nedenini içeren bir mesaj dizgesi oluştur ve mesajı günlüğe gönder
   string message=StringFormat("%s: Uninitialize reason code: %d (%s)",__FUNCTION__reasonUninitializeReasonDescription(reason));
   Print(message);
//--- başarılı
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//--- 'reason' değişkeninden bir sonlanma neden kodu ile bir mesaj dizgesi oluştur ve mesajı günlüğe gönder
   string message=StringFormat("%s: Uninitialize reason code: %d (%s)",__FUNCTION__reasonUninitializeReasonDescription(reason));
   Print(message);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Sonlanma neden kodununun açıklamasını geri döndür                |
//+------------------------------------------------------------------+
string UninitializeReasonDescription(const int reason)
  {
   switch(reason)
     {
      //--- Uzman Danışman, ExpertRemove() fonksiyonunu çağırarak çalışmayı durdurdu
      case REASON_PROGRAM :
        return("Expert Advisor terminated its operation by calling the ExpertRemove() function");
      //--- program grafikten kaldırıldı
      case REASON_REMOVE :
        return("Program has been deleted from the chart");
      //--- program yeniden derlendi
      case REASON_RECOMPILE :
        return("Program has been recompiled");
      //--- sembol veya grafik zaman dilimi değiştirildi
      case REASON_CHARTCHANGE :
        return("Symbol or chart period has been changed");
      //--- grafik kapatıldı
      case REASON_CHARTCLOSE :
        return("Chart has been closed");
      //--- girdiler kullanıcı tarafından değiştirildi
      case REASON_PARAMETERS :
        return("Input parameters have been changed by a user");
      //--- başka bir hesap etkinleştirildi veya hesap ayarlarındaki değişiklikler nedeniyle işlem sunucusuna yeniden bağlanıldı
      case REASON_ACCOUNT :
        return("Another account has been activated or reconnection to the trade server has occurred due to changes in the account settings");
      //--- başka bir grafik şablonu uygulandı
      case REASON_TEMPLATE :
        return("A new template has been applied");
      //--- OnInit() işleyicisi sıfır olmayan bir değer geri döndürdü
      case REASON_INITFAILED :
        return("This value means that OnInit() handler has returned a nonzero value");
      //--- terminal kapatıldı
      case REASON_CLOSE :
        return("Terminal has been closed");
     }
 
//--- bilinmeyen sonlanma nedeni
   return("Unknown reason");
  }