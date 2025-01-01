void OnStart()

{

ulong deal_ticket; // işlem fişi

ulong order_ticket; // işlemin gerçekleştiği emrin fişi

datetime transaction_time; // işlemin gerçekleşme zamanı

long deal_type ; // alım-satım işleminin tipi

long position_ID; // pozisyon tanımlayıcısı

string deal_description; // işlem tanımlayıcısı

double volume; // işlem hacmi

string symbol; // işlemin yapıldığı sembol

//--- işlem geçmişinin isteneceği aralığın başlangıç ve bitiş tarihlerini ayarla

datetime from_date=0; // en baştan

datetime to_date=TimeCurrent();// şu ana kadar

//--- belirtilen aralıktaki işlem geçmişini iste

HistorySelect(from_date,to_date);

//--- işlem listesindeki toplam sayı

int deals=HistoryDealsTotal();

//--- şimdi her bir alım-satımı işle

for(int i=0;i<deals;i++)

{

deal_ticket= HistoryDealGetTicket(i);

volume= HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_VOLUME);

transaction_time=(datetime)HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_TIME);

order_ticket= HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_ORDER);

deal_type= HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_TYPE);

symbol= HistoryDealGetString(deal_ticket,DEAL_SYMBOL);

position_ID= HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_POSITION_ID);

deal_description= GetDealDescription(deal_type,volume,symbol,order_ticket,position_ID);

//--- işlem numarası için biçimlendirmeyi ayarla

string print_index=StringFormat("% 3d",i);

//--- işlem bilgisini göster

Print(print_index+": deal #",deal_ticket," işlem zamanı ve açıklaması: ",transaction_time,deal_description);

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Işlemin açıklamasına dizgi şeklinde dönüş yapar |

//+------------------------------------------------------------------+

string GetDealDescription(long deal_type,double volume,string symbol,long ticket,long pos_ID)

{

string descr;

//---

switch(deal_type)

{

case DEAL_TYPE_BALANCE: return ("balance");

case DEAL_TYPE_CREDIT: return ("credit");

case DEAL_TYPE_CHARGE: return ("charge");

case DEAL_TYPE_CORRECTION: return ("correction");

case DEAL_TYPE_BUY: descr="buy"; break;

case DEAL_TYPE_SELL: descr="sell"; break;

case DEAL_TYPE_BONUS: return ("bonus");

case DEAL_TYPE_COMMISSION: return ("additional commission");

case DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY: return ("daily commission");

case DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY: return ("monthly commission");

case DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY: return ("daily agent commission");

case DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY: return ("monthly agent commission");

case DEAL_TYPE_INTEREST: return ("interest rate");

case DEAL_TYPE_BUY_CANCELED: descr="cancelled buy deal"; break;

case DEAL_TYPE_SELL_CANCELED: descr="cancelled sell deal"; break;

}

descr=StringFormat("%s %G %s (emir #%d, pozisyon tanıtıcı %d)",

descr, // mevcut açıklama

volume, // işlem hacmi

symbol, // işlem sembolü

ticket, // işlem emrinin fişi

pos_ID // işlemin dahil olduğu pozisyonun tanımlayıcısı

);

return(descr);

//---

}