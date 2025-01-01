|
void OnStart()
{
ulong deal_ticket; // işlem fişi
ulong order_ticket; // işlemin gerçekleştiği emrin fişi
datetime transaction_time; // işlemin gerçekleşme zamanı
long deal_type ; // alım-satım işleminin tipi
long position_ID; // pozisyon tanımlayıcısı
string deal_description; // işlem tanımlayıcısı
double volume; // işlem hacmi
string symbol; // işlemin yapıldığı sembol
//--- işlem geçmişinin isteneceği aralığın başlangıç ve bitiş tarihlerini ayarla
datetime from_date=0; // en baştan
datetime to_date=TimeCurrent();// şu ana kadar
//--- belirtilen aralıktaki işlem geçmişini iste
HistorySelect(from_date,to_date);
//--- işlem listesindeki toplam sayı
int deals=HistoryDealsTotal();
//--- şimdi her bir alım-satımı işle
for(int i=0;i<deals;i++)
{
deal_ticket= HistoryDealGetTicket(i);
volume= HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_VOLUME);
transaction_time=(datetime)HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_TIME);
order_ticket= HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_ORDER);
deal_type= HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_TYPE);
symbol= HistoryDealGetString(deal_ticket,DEAL_SYMBOL);
position_ID= HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_POSITION_ID);
deal_description= GetDealDescription(deal_type,volume,symbol,order_ticket,position_ID);
//--- işlem numarası için biçimlendirmeyi ayarla
string print_index=StringFormat("% 3d",i);
//--- işlem bilgisini göster
Print(print_index+": deal #",deal_ticket," işlem zamanı ve açıklaması: ",transaction_time,deal_description);
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Işlemin açıklamasına dizgi şeklinde dönüş yapar |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetDealDescription(long deal_type,double volume,string symbol,long ticket,long pos_ID)
{
string descr;
//---
switch(deal_type)
{
case DEAL_TYPE_BALANCE: return ("balance");
case DEAL_TYPE_CREDIT: return ("credit");
case DEAL_TYPE_CHARGE: return ("charge");
case DEAL_TYPE_CORRECTION: return ("correction");
case DEAL_TYPE_BUY: descr="buy"; break;
case DEAL_TYPE_SELL: descr="sell"; break;
case DEAL_TYPE_BONUS: return ("bonus");
case DEAL_TYPE_COMMISSION: return ("additional commission");
case DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY: return ("daily commission");
case DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY: return ("monthly commission");
case DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY: return ("daily agent commission");
case DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY: return ("monthly agent commission");
case DEAL_TYPE_INTEREST: return ("interest rate");
case DEAL_TYPE_BUY_CANCELED: descr="cancelled buy deal"; break;
case DEAL_TYPE_SELL_CANCELED: descr="cancelled sell deal"; break;
}
descr=StringFormat("%s %G %s (emir #%d, pozisyon tanıtıcı %d)",
descr, // mevcut açıklama
volume, // işlem hacmi
symbol, // işlem sembolü
ticket, // işlem emrinin fişi
pos_ID // işlemin dahil olduğu pozisyonun tanımlayıcısı
);
return(descr);
//---
}