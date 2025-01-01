DokümantasyonBölümler
Geçmişteki emirlerin sayısına dönüş yapar. HistoryDealsTotal() çağrısını yapmadan önce, HistorySelect() veya HistorySelectByPosition() fonksiyonunu kullanarak emir ve işlem geçmişinin alınması gerekir.

int  HistoryDealsTotal();

Dönüş değeri

int tipli değer.

Not

Emirleri, işlemleri ve pozisyonları birbiriyle karıştırmayın. İşlemler, bir emrin işlenmesinin sonucudur. Her pozisyon, bir veya daha fazla işlemin sonuç özetidir.

Örnek:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- hesaptaki mevcut tüm geçmişi talep et
   if(!HistorySelect(0TimeCurrent()))
     {
      Print("HistorySelect() failed. Error "GetLastError());
      return;
     }
 
//--- listedeki işlem sayısını al ve günlükte görüntüle
   int total=HistoryDealsTotal();
   Print("Number of historical deals on the account: "total);
   /*
   sonuç:
   Number of historical deals on the account339
   */
  }

