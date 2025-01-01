- OrderCalcMargin
- OrderCalcProfit
- OrderCheck
- OrderSend
- OrderSendAsync
- PositionsTotal
- PositionGetSymbol
- PositionSelect
- PositionSelectByTicket
- PositionGetDouble
- PositionGetInteger
- PositionGetString
- PositionGetTicket
- OrdersTotal
- OrderGetTicket
- OrderSelect
- OrderGetDouble
- OrderGetInteger
- OrderGetString
- HistorySelect
- HistorySelectByPosition
- HistoryOrderSelect
- HistoryOrdersTotal
- HistoryOrderGetTicket
- HistoryOrderGetDouble
- HistoryOrderGetInteger
- HistoryOrderGetString
- HistoryDealSelect
- HistoryDealsTotal
- HistoryDealGetTicket
- HistoryDealGetDouble
- HistoryDealGetInteger
- HistoryDealGetString
PositionGetInteger
PositionGetSymbol veya PositionSelect kullanılarak önceden seçilmiş olan açık pozisyonun bir özelliğine dönüş yapar. Pozisyon özelliği datetime veya int tiplerinde olmalıdır. Fonksiyonun iki türü mevcuttur.
1. Hızlı bir şekilde özellik değerine dönüş yapar.
|
long PositionGetInteger(
2. Fonksiyonun başarısına bağlı olarak 'true' veya 'false' değerlerinden birine dönüş yapar. Başarı durumunda özellik değeri, referansla geçirilen son parametreye girilir.
|
bool PositionGetInteger(
Parametreler
property_id
[in] Pozisyon özelliğinin tanımlayıcısı. Bu değer, ENUM_POSITION_PROPERTY_INTEGER sayımının değerlerinden biri olabilir.
long_var
[out] İstenen özellik değerinin girileceği long tipli değişken.
Dönüş Değeri
long tipli değer. Başarısız sonuç duruunda, 0 dönüşü yapar.
Not
Netleştirme (netting) sisteminde (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING ve ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE) bir sembol üzerinde sadece bir pozisyon bulunabilir. Bu pozisyon bir veya daha fazla işlemin sonucu açılmış olabilir. Müşteri terminalinde Araçkutusunun "İşlem" sekmesi içinde birlikte gösterilen mevcut bekleyen emirler ve pozisyonlar birbirleriyle karıştırılmamalıdır.
Çoklu pozisyonlara izin verilemsi durumunda (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING) bir sembol üzerinde birden fazla pozisyon açılabilir.
Güncel verinin alınabilmesi için PositionSelect() çağrısının değişikliklerden sonra yapıldığından emin olmanız gerekir.
Örnek:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Ayrıca bakınız