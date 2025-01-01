DokümantasyonBölümler
IntegerToString

Bu fonksiyon, tam-sayı tipli bir değeri, belirtilen uzunluktaki bir dizgiye kopyalar ve elde edilen dizgiye dönüş yapar.

string  IntegerToString(
   long    number,              // sayı
   int     str_len=0,           // sonuç dizgisinin uzunluğu
   ushort  fill_symbol=' '      // dolgu sembolü
   );

Parametreler

number

[in]  Dönüştürülecek sayı.

str_len=0

[in]  Dizgi uzunluğu. Sonuç dizgisinin uzunluğu belirtilenden daha büyükse, dizgi budanır. Eğer daha küçükse, dizginin soluna dolgu sembolleri eklenir.

fill_symbol=' '

[in]  Dolgu sembolü. Varsayılan olarak bir boşluktur.

Dönüş değeri

Dizgi.

 

Example:

#define DATA_TOTAL 1001
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- display rows with the index multiple of 100 in the loop by DATA_TOTAL
//--- the string displays the index value in the four-character format
//--- if the string length is less than 4 characters, then the value of the loop index
//--- in the string is preceded by leading zeros
   for(int i=0i<DATA_TOTALi++)
     {
      if(i%100==0)
         Print("Converted index value: ",IntegerToString(i,4,'0'));
     }
   /*
   result:
   Converted index value0000
   Converted index value0100
   Converted index value0200
   Converted index value0300
   Converted index value0400
   Converted index value0500
   Converted index value0600
   Converted index value0700
   Converted index value0800
   Converted index value0900
   Converted index value1000
   */
  }

Ayrıca Bakınız

