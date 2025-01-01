IntegerToString

Bu fonksiyon, tam-sayı tipli bir değeri, belirtilen uzunluktaki bir dizgiye kopyalar ve elde edilen dizgiye dönüş yapar.

string IntegerToString(

long number,

int str_len=0,

ushort fill_symbol=' '

);

Parametreler

number

[in] Dönüştürülecek sayı.

str_len=0

[in] Dizgi uzunluğu. Sonuç dizgisinin uzunluğu belirtilenden daha büyükse, dizgi budanır. Eğer daha küçükse, dizginin soluna dolgu sembolleri eklenir.

fill_symbol=' '

[in] Dolgu sembolü. Varsayılan olarak bir boşluktur.

Dönüş değeri

Dizgi.

Example:

#define DATA_TOTAL 1001



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- display rows with the index multiple of 100 in the loop by DATA_TOTAL

//--- the string displays the index value in the four-character format

//--- if the string length is less than 4 characters, then the value of the loop index

//--- in the string is preceded by leading zeros

for(int i=0; i<DATA_TOTAL; i++)

{

if(i%100==0)

Print("Converted index value: ",IntegerToString(i,4,'0'));

}

/*

result:

Converted index value: 0000

Converted index value: 0100

Converted index value: 0200

Converted index value: 0300

Converted index value: 0400

Converted index value: 0500

Converted index value: 0600

Converted index value: 0700

Converted index value: 0800

Converted index value: 0900

Converted index value: 1000

*/

}

Ayrıca Bakınız

StringToInteger