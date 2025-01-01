- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
IntegerToString
Bu fonksiyon, tam-sayı tipli bir değeri, belirtilen uzunluktaki bir dizgiye kopyalar ve elde edilen dizgiye dönüş yapar.
|
string IntegerToString(
Parametreler
number
[in] Dönüştürülecek sayı.
str_len=0
[in] Dizgi uzunluğu. Sonuç dizgisinin uzunluğu belirtilenden daha büyükse, dizgi budanır. Eğer daha küçükse, dizginin soluna dolgu sembolleri eklenir.
fill_symbol=' '
[in] Dolgu sembolü. Varsayılan olarak bir boşluktur.
Dönüş değeri
Dizgi.
Example:
|
#define DATA_TOTAL 1001
