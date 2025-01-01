Göstergelerin giriş parametrelerinin yapısı (MqlParam)

MqlParam yapısı, IndicatorCreate() fonksiyonunu kullanarak bir teknik gösterge tanıtıcı değeri oluştururken giriş parametrelerinin tedarik edilmesi için özel olarak tasarlanmıştır

struct MqlParam

{

ENUM_DATATYPE type; // giriş parametrelerinin tipi, ENUM_DATATYPE sayımının değeri

long integer_value; // bir tamsayı tipini saklamak için, alan

double double_value; // bir double tipini saklamak için, alan

string string_value; // bir string tipini saklamak için, alan

};

Bir göstergenin tüm giriş parametreleri MqlParam tipli bir dizi şeklinde aktarılır; bu dizinin her bir elemanının tip alanı, elman ile aktarılan verinin tipini belirtir. Gösterge değerleri, tip alanında belirtilen ENUM_DATATYPE sayımının değerine bağlı olarak, her bir eleman için uygun alanlara (integer_value içine, double_value içine veya string_value içine) yerleştirilmelidir.

Eğer IND_CUSTOM değeri, IndicatorCreate() fonksiyonuna gösterge tipi şeklinde üçüncü olarak geçirilmişse, giriş parametreleri dizisinin ilk elemanı, ENUM_DATATYPE sayımından TYPE_STRING değeri ile tip alanına sahip olmalıdır ve string_value alanı özel göstergenin ismini içermelidir