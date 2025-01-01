- Tarih Tipinin Yapısı
- Giriş Parametrelerinin Yapısı
- Tarihsel Veri Yapısı
- Piyasa Derinliği Yapısı
- Alım-Satım İsteği Yapısı
- Sonuç Kontrolü İsteğinin Yapısı
- Bir Alım-Satım İsteği Sonucunun Yapısı
- Alım-Satım Faaliyeti Yapısı
- Cari fiyatların Yapısı
- Veri Yapıları
Göstergelerin giriş parametrelerinin yapısı (MqlParam)
MqlParam yapısı, IndicatorCreate() fonksiyonunu kullanarak bir teknik gösterge tanıtıcı değeri oluştururken giriş parametrelerinin tedarik edilmesi için özel olarak tasarlanmıştır
|
struct MqlParam
Bir göstergenin tüm giriş parametreleri MqlParam tipli bir dizi şeklinde aktarılır; bu dizinin her bir elemanının tip alanı, elman ile aktarılan verinin tipini belirtir. Gösterge değerleri, tip alanında belirtilen ENUM_DATATYPE sayımının değerine bağlı olarak, her bir eleman için uygun alanlara (integer_value içine, double_value içine veya string_value içine) yerleştirilmelidir.
Eğer IND_CUSTOM değeri, IndicatorCreate() fonksiyonuna gösterge tipi şeklinde üçüncü olarak geçirilmişse, giriş parametreleri dizisinin ilk elemanı, ENUM_DATATYPE sayımından TYPE_STRING değeri ile tip alanına sahip olmalıdır ve string_value alanı özel göstergenin ismini içermelidir