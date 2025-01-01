DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıSabitler, Sayımlar ve YapılarVeri YapılarıGiriş Parametrelerinin Yapısı 

Göstergelerin giriş parametrelerinin yapısı (MqlParam)

MqlParam yapısı, IndicatorCreate() fonksiyonunu kullanarak bir teknik gösterge tanıtıcı değeri oluştururken giriş parametrelerinin tedarik edilmesi için özel olarak tasarlanmıştır

struct MqlParam
  {
   ENUM_DATATYPE     type;                    // giriş parametrelerinin tipi, ENUM_DATATYPE sayımının değeri 
   long              integer_value;           // bir tamsayı tipini saklamak için, alan
   double            double_value;            // bir double tipini saklamak için, alan
   string            string_value;            // bir string tipini saklamak için, alan
  };

Bir göstergenin tüm giriş parametreleri MqlParam tipli bir dizi şeklinde aktarılır; bu dizinin her bir elemanının tip alanı, elman ile aktarılan verinin tipini belirtir. Gösterge değerleri, tip alanında belirtilen ENUM_DATATYPE sayımının değerine bağlı olarak, her bir eleman için uygun alanlara (integer_value içine, double_value içine veya string_value içine) yerleştirilmelidir.

Eğer IND_CUSTOM değeri, IndicatorCreate() fonksiyonuna gösterge tipi şeklinde üçüncü olarak geçirilmişse, giriş parametreleri dizisinin ilk elemanı, ENUM_DATATYPE sayımından TYPE_STRING değeri ile tip alanına sahip olmalıdır  ve string_value alanı özel göstergenin ismini içermelidir