PeriodSeconds
Periyot içindeki saniye sayısına dönüş yapar.
int PeriodSeconds(
Parametreler
period=PERIOD_CURRENT
[in] ENUM_TIMEFRAMES sayımından çizelge periyodunun değeri. Eğer parametre belirtilmemişse, programın çalıştığı mevcut çizelge periyodunun saniye sayısına dönüş yapar.
Dönüş değeri
Seçilmiş periyot içindeki saniye değeri.
Örnek:
//--- girdi parametreleri
Ayrıca Bakınız
_Period, Çizelge Zaman Aralıkları, Tarih ve Zaman, Nesnelerin Görünürlüğü