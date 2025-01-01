WebRequest

Fonksiyon, belirtilen bir sunucuya bir HTTP isteği gönderir. Fonksiyon iki versiyona sahiptir:

1. Basit istekler "key=value" türünde gönderme Content-Type: application/x-www-form-urlencoded başlığını kullanarak.

int WebRequest(

const string method,

const string url, başlıklar

const string cookie,

const string referer,

int timeout,

const char &data[],

int data_size,

char &result[],

string &result_headers

);

2. Çeşitli Web hizmetleriyle daha esnek bir etkileşim için özel başlık kümelerini belirten herhangi bir türden istek göndermek.

int WebRequest(

const string method,

const string url, başlıklar

const string headers,

int timeout,

const char &data[],

char &result[],

string &result_headers

);

Parametreler

method

[in] HTTP metodu.

url

[in] URL.

headers

[in] Request headers of type "key: value" türünde başlıklar isteği, "\r

" satır sonu ile ayrılmış.

cookie

[in] Çerez değeri.

referer

[in] HTTP isteğinin Başvurucu başlığının değeri

timeout

[in] Milisaniye cinsinden zaman aşımı.

data[]

[in] HTTP mesaj gövdesinin veri dizisi.

data_size

[in] daata[] dizininin boyutu.

result[]

[out] Sunucu yanıt verisini içeren bir dizi.

result_headers

[out] Sunucu cevap başlıkları.

Dönüş değeri

HTTP sunucusu yanıt kodu veya bir hata için -1.

Not

WebRequest () işlevini kullanmak için, gerekli sunucuların adreslerini "Seçenekler" penceresinin "Uzman Danışmanlar" sekmesinde izin verilen URL'ler listesine ekleyin. Sunucu portu, belirtilen protokol temelinde otomatik olarak seçilir - "http://" için 80 ve "https://" için 443.

WebRequest() onksiyonu senkronize edilir, yani programın çalışmasını bozar ve istenen sunucudan yanıt bekler. Bir yanıt almadaki gecikmeler büyük olabileceğinden, fonksiyonlar göstergelerden gelen çağrılar için mevcut değildir, çünkü göstergeler tüm semboller ve grafikler tarafından tek bir sembolde paylaşılan ortak bir iş parçacığında çalışır. Bir sembolün grafiklerinden birinde göstergenin performans gecikmesi, aynı sembolün tüm grafiklerinin güncellenmesini durdurabilir.

Fonksiyon, kendi yürütme dizilerinde çalıştıkları için yalnızca Uzman Danışmanlar ve komut dosyalarından çağrılabilir. Bir göstergeden fonksiyonu çağırmaya çalışırsanız, GetLastError() Hata 4014 dönecektir– "Fonksiyona izin verilmiyor".

WebRequest(), Strateji Testerda yürütülemez.

Örnek: