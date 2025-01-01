- SocketCreate
- SocketClose
- SocketConnect
- SocketIsConnected
- SocketIsReadable
- SocketIsWritable
- SocketTimeouts
- SocketRead
- SocketSend
- SocketTlsHandshake
- SocketTlsCertificate
- SocketTlsRead
- SocketTlsReadAvailable
- SocketTlsSend
- WebRequest
- SendFTP
- SendMail
- SendNotification
Fonksiyon, belirtilen bir sunucuya bir HTTP isteği gönderir. Fonksiyon iki versiyona sahiptir:
1. Basit istekler "key=value" türünde gönderme Content-Type: application/x-www-form-urlencoded başlığını kullanarak.
|
int WebRequest(
2. Çeşitli Web hizmetleriyle daha esnek bir etkileşim için özel başlık kümelerini belirten herhangi bir türden istek göndermek.
|
int WebRequest(
Parametreler
method
[in] HTTP metodu.
url
[in] URL.
headers
[in] Request headers of type "key: value" türünde başlıklar isteği, "\r\n" satır sonu ile ayrılmış.
cookie
[in] Çerez değeri.
referer
[in] HTTP isteğinin Başvurucu başlığının değeri
timeout
[in] Milisaniye cinsinden zaman aşımı.
data[]
[in] HTTP mesaj gövdesinin veri dizisi.
data_size
[in] daata[] dizininin boyutu.
result[]
[out] Sunucu yanıt verisini içeren bir dizi.
result_headers
[out] Sunucu cevap başlıkları.
Dönüş değeri
HTTP sunucusu yanıt kodu veya bir hata için -1.
Not
WebRequest () işlevini kullanmak için, gerekli sunucuların adreslerini "Seçenekler" penceresinin "Uzman Danışmanlar" sekmesinde izin verilen URL'ler listesine ekleyin. Sunucu portu, belirtilen protokol temelinde otomatik olarak seçilir - "http://" için 80 ve "https://" için 443.
WebRequest() onksiyonu senkronize edilir, yani programın çalışmasını bozar ve istenen sunucudan yanıt bekler. Bir yanıt almadaki gecikmeler büyük olabileceğinden, fonksiyonlar göstergelerden gelen çağrılar için mevcut değildir, çünkü göstergeler tüm semboller ve grafikler tarafından tek bir sembolde paylaşılan ortak bir iş parçacığında çalışır. Bir sembolün grafiklerinden birinde göstergenin performans gecikmesi, aynı sembolün tüm grafiklerinin güncellenmesini durdurabilir.
Fonksiyon, kendi yürütme dizilerinde çalıştıkları için yalnızca Uzman Danışmanlar ve komut dosyalarından çağrılabilir. Bir göstergeden fonksiyonu çağırmaya çalışırsanız, GetLastError() Hata 4014 dönecektir– "Fonksiyona izin verilmiyor".
WebRequest(), Strateji Testerda yürütülemez.
Örnek:
|
void OnStart()