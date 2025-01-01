DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıOpenCL ile ÇalışmaCLKernelFree 

Bir OpenCL başlatma fonksiyonunu siler.

void  CLKernelFree(
   int  kernel     // Bir OpenCL programının kernelinin tanıtıcı değeri
   );

Parametreler

kernel_name

[in]  Kernel nesnesinin tanıtıcı değeri.

Dönüş değeri

None. İçsel hata durumunda _LastError değeri değişir. Hata hakkında daha fazla bilgi için GetLastError() fonksiyonunu kullanın.