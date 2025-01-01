CLKernelCreate

OpenCL programının kernelini oluşturur ve onun tanıtıcı değerine dönüş yapar.

int CLKernelCreate(

int program,

const string kernel_name

);

Parametreler

program

[in] OpenCL programının bir nesnesinin tanıtıcı değeri.

kernel_name

[in] Çalışmanın başlayacağı uygun OpenCL programındaki kernel fonksiyonunun ismi.

Dönüş değeri

Başarılı olması durumunda bir OpenCL nesnesinin tanıtıcı değeri. Hata durumunda -1 dönüşü yapar. Hata hakkında bilgi almak için GetLastError() fonksiyonunu kullanın.

Not

Hali hazırda kullanılmakta olan hata kodları şu şekildedir: