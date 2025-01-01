DokümantasyonBölümler
OpenCL programının kernelini oluşturur ve onun tanıtıcı değerine dönüş yapar.

int  CLKernelCreate(
   int           program,        // Bir OpenCL nesnesinin tanıtıcı değeri
   const string  kernel_name     // Kernel ismi 
   );

Parametreler

program

[in]  OpenCL programının bir nesnesinin tanıtıcı değeri.

kernel_name

[in]  Çalışmanın başlayacağı uygun OpenCL programındaki kernel fonksiyonunun ismi.

Dönüş değeri

Başarılı olması durumunda bir OpenCL nesnesinin tanıtıcı değeri. Hata durumunda -1 dönüşü yapar. Hata hakkında bilgi almak için GetLastError() fonksiyonunu kullanın.

Not

Hali hazırda kullanılmakta olan hata kodları şu şekildedir:

  • ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE - OpenCL programı için hatalı tanıtıcı değer.
  • ERR_INVALID_PARAMETER - hatalı parametre.
  • ERR_OPENCL_TOO_LONG_KERNEL_NAME - kernel ismi 127 karakterden fazla içeriyor.
  • ERR_OPENCL_KERNEL_CREATE - OpenCL nesnesi oluşturulurken bir içsel hata ile karşılaşıldı.