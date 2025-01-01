MQL5 ReferansıOpenCL ile ÇalışmaCLKernelCreate
CLKernelCreate
OpenCL programının kernelini oluşturur ve onun tanıtıcı değerine dönüş yapar.
int CLKernelCreate(
Parametreler
program
[in] OpenCL programının bir nesnesinin tanıtıcı değeri.
kernel_name
[in] Çalışmanın başlayacağı uygun OpenCL programındaki kernel fonksiyonunun ismi.
Dönüş değeri
Başarılı olması durumunda bir OpenCL nesnesinin tanıtıcı değeri. Hata durumunda -1 dönüşü yapar. Hata hakkında bilgi almak için GetLastError() fonksiyonunu kullanın.
Not
Hali hazırda kullanılmakta olan hata kodları şu şekildedir:
- ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE - OpenCL programı için hatalı tanıtıcı değer.
- ERR_INVALID_PARAMETER - hatalı parametre.
- ERR_OPENCL_TOO_LONG_KERNEL_NAME - kernel ismi 127 karakterden fazla içeriyor.
- ERR_OPENCL_KERNEL_CREATE - OpenCL nesnesi oluşturulurken bir içsel hata ile karşılaşıldı.