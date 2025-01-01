- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
StringTrimLeft
Dizginin sol tarafındaki ilk anlamlı sembolden önce gelen satır atlama karakterlerini, boşlukları ve sekmeleri keser. Dizgi, yerinde şekillendirilir.
|
int StringTrimLeft(
Parametreler
string_var
[in][out] Soldan kırpılacak dizgi.
Dönüş değeri
Kırpılan sembollerin sayısına dönüş yapar.
Örnek:
|
void OnStart()
Ayrıca Bakınız