void OnStart()

{

//--- kaynak dizgeyi solda altı boşluk olacak şekilde tanımla

string text=" All spaces on the left will be removed from this string";

//--- kaynak dizgeyi günlükte görüntüle

PrintFormat("Source line:

'%s'", text);

//--- soldaki tüm boşlukları kaldır ve kaldırılan karakter sayısını ve sonuçta ortaya çıkan dizgeyi günlükte görüntüle

int num=StringTrimLeft(text);

PrintFormat("The StringTrimLeft() function removed %d chars from the left side. Now the line looks like this:

'%s'", num, text);



/*

Sonuç

Source line:

' All spaces on the left will be removed from this string'

The StringTrimLeft() function removed 6 chars from the left side. Now the line looks like this:

'All spaces on the left will be removed from this string'

*/

}