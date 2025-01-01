- Tarih Tipinin Yapısı
Mevcut fiyatları almak için bir yapı (MqlTick)
Bu yapı, ilgili sembolün son fiyatlarını içerir. Mevcut fiyatlar hakkındaki en çok istenen bilgilerin hızlı şekilde elde edilmesi için tasarlanmıştır.
struct MqlTick
MqlTick tipi değişken SymbolInfoTick() fonksiyonunun bir çağrısı ile, Alış, Satış, Son fiyat ve Hacim değerlerinin alınmasını sağlar.
Her bir tik parametresi, önceki tike göre değişim olup olmadığına bakılmaksızın doldurulur. Böylece tik geçmişindeki daha önceki verilere bakmaksızın geçmişteki belli bir ana dair doğru fiyat verilerine ulaşmak mümkündür. Örneğin, yeni tik üzerinde sadece Satış verisi değişmiş olsa da, Alış, Hacim, vb. diğer veriler de yapı içerisinde yer alacaktır.
Hangi verinin değiştiğini görmek için tik bayraklarını kullanabilirsiniz:
- TICK_FLAG_BID – Satış fiyatı verisi değişti
- TICK_FLAG_ASK – Alış fiyatı verisi değişti
- TICK_FLAG_LAST – son fiyat verisi değişti
- TICK_FLAG_VOLUME – hacim değişti
- TICK_FLAG_BUY – alış işlemi sonucunda oluşan tik verisi
- TICK_FLAG_SELL – satış işlemi sonucunda oluşan tik verisi
Örnek:
void OnTick()
