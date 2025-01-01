Mevcut fiyatları almak için bir yapı (MqlTick)

Bu yapı, ilgili sembolün son fiyatlarını içerir. Mevcut fiyatlar hakkındaki en çok istenen bilgilerin hızlı şekilde elde edilmesi için tasarlanmıştır.

struct MqlTick

{

datetime time; // Son fiyat güncellemesinin zamanı

double bid; // Mevcut Satış fiyatı

double ask; // Mevcut Alış fıyatı

double last; // Son işlem fiyatı (Last)

ulong volume; // Son fiyat için hacim

long time_msc; // Son fiyatın milisaniye cinsinden güncellenme zamanı

uint flags; // Tik bayrakları

double volume_real; // Mevcut Son fiyat için daha yüksek doğruluklu hacim

};

MqlTick tipi değişken SymbolInfoTick() fonksiyonunun bir çağrısı ile, Alış, Satış, Son fiyat ve Hacim değerlerinin alınmasını sağlar.

Her bir tik parametresi, önceki tike göre değişim olup olmadığına bakılmaksızın doldurulur. Böylece tik geçmişindeki daha önceki verilere bakmaksızın geçmişteki belli bir ana dair doğru fiyat verilerine ulaşmak mümkündür. Örneğin, yeni tik üzerinde sadece Satış verisi değişmiş olsa da, Alış, Hacim, vb. diğer veriler de yapı içerisinde yer alacaktır.

Hangi verinin değiştiğini görmek için tik bayraklarını kullanabilirsiniz:

TICK_FLAG_BID – Satış fiyatı verisi değişti

TICK_FLAG_ASK – Alış fiyatı verisi değişti

TICK_FLAG_LAST – son fiyat verisi değişti

TICK_FLAG_VOLUME – hacim değişti

TICK_FLAG_BUY – alış işlemi sonucunda oluşan tik verisi

TICK_FLAG_SELL – satış işlemi sonucunda oluşan tik verisi

Örnek:

void OnTick()

{

MqlTick last_tick;

//---

if(SymbolInfoTick(Symbol(),last_tick))

{

Print(last_tick.time,": Satış = ",last_tick.bid,

" Alış = ",last_tick.ask," Hacim = ",last_tick.volume);

}

else Print("SymbolInfoTick() başarısız oldu, hata = ",GetLastError());

//---

}

Ayrıca Bakınız

Yapılar ve Sınıflar, CopyTicks(), SymbolInfoTick()