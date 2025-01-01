- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
StringGetCharacter
Dizginin belirli bir konumundaki sembolün değerine dönüş yapar.
|
ushort StringGetCharacter(
Parametreler
string_value
[in] Dizgi.
pos
[in] Sembolün dizgi içindeki konumu. 0 ile StringLen(metin) -1, aralığında olabilir.
Dönüş değeri
Sembol kodu veya hata durumunda 0. Hata kodunu alabilmek için GetLastError() fonksiyonunu çağırın.
Örnek:
|
void OnStart()
