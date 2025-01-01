|
#property description "Bu gösterge, yerel olarak yüksek ve düşük"
#property description "mumları vurgular. Uç değerlerin bulunacağı zaman aralığının"
#property description "uzunluğu bir giriş parametresiyle belirlenmelidir."
//--- gösterge ayarları
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 5
#property indicator_plots 1
//---- grafik
#property indicator_label1 "Extremums"
#property indicator_type1 DRAW_COLOR_CANDLES
#property indicator_color1 clrLightSteelBlue,clrRed,clrBlue
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
//--- ön tanımlı sabitler
#define INDICATOR_EMPTY_VALUE 0.0
//--- giriş parametreleri
input int InpNum=4; // Yarım aralık uzunluğu
//--- gösterge tamponları
double ExtOpen[];
double ExtHigh[];
double ExtLow[];
double ExtClose[];
double ExtColor[];
//--- global değişkenler
int ExtStart=0; // uçdeğer olmayan ilk mumun indisi
int ExtCount=0; // uçdeğer olmayanların belirlenen aralıktaki sayısı
//+------------------------------------------------------------------+
//| Uçdeğer olmayan mumların doldurulması |
//+------------------------------------------------------------------+
void FillCandles(const double &open[],const double &high[],
const double &low[],const double &close[])
{
//--- mumları doldur
ArrayCopy(ExtOpen,open,ExtStart,ExtStart,ExtCount);
ArrayCopy(ExtHigh,high,ExtStart,ExtStart,ExtCount);
ArrayCopy(ExtLow,low,ExtStart,ExtStart,ExtCount);
ArrayCopy(ExtClose,close,ExtStart,ExtStart,ExtCount);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- gösterge tamponlarının eşlenmesi
SetIndexBuffer(0,ExtOpen);
SetIndexBuffer(1,ExtHigh);
SetIndexBuffer(2,ExtLow);
SetIndexBuffer(3,ExtClose);
SetIndexBuffer(4,ExtColor,INDICATOR_COLOR_INDEX);
//--- gösterilmeyen değeri belirle
PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,INDICATOR_EMPTY_VALUE);
//--- veri penceresinde gösterilebilmeleri için gösterge tamponlarını isimlendir
PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"Open;High;Low;Close");
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
//--- indisleme yönünü zaman serisi şeklinde ayarla
ArraySetAsSeries(open,false);
ArraySetAsSeries(high,false);
ArraySetAsSeries(low,false);
ArraySetAsSeries(close,false);
//--- çubukların hesaplanmasında kullanılan başlangıç değişkeni
int start=prev_calculated;
//--- ilk InpNum*2 çubuk boyunca hesaplama başlamayacak
if(start==0)
{
start+=InpNum*2;
ExtStart=0;
ExtCount=0;
}
//--- çubuk şekil almışsa, bir sonraki potansiyel uçdeğeri kontrol et
if(rates_total-start==1)
start--;
//--- uçdeğer için kontrol edilecek çubuk indisi
int ext;
//--- gösterge değeri hesaplama döngüsü
for(int i=start;i<rates_total-1;i++)
{
//--- ilk olarak i indisli çubukta, çizim yapılmadan
ExtOpen[i]=0;
ExtHigh[i]=0;
ExtLow[i]=0;
ExtClose[i]=0;
//--- kontrol amaçlı uçdeğer indisi
ext=i-InpNum;
//--- yerel maksimumu kontrol et
if(IsMax(high,ext))
{
//--- uçdeğerli mumu vurgula
ExtOpen[ext]=open[ext];
ExtHigh[ext]=high[ext];
ExtLow[ext]=low[ext];
ExtClose[ext]=close[ext];
ExtColor[ext]=1;
//--- uçdeğere kadar olan diğer çubukları belirsiz bir renk ile vurgula
FillCandles(open,high,low,close);
//--- değişken olan renkleri değiştir
ExtStart=ext+1;
ExtCount=0;
//--- bir sonraki tekrara geç
continue;
}
//--- yerel minimum için kontrol et
if(IsMin(low,ext))
{
//--- uçdeğerli mumu vurgula
ExtOpen[ext]=open[ext];
ExtHigh[ext]=high[ext];
ExtLow[ext]=low[ext];
ExtClose[ext]=close[ext];
ExtColor[ext]=2;
//--- uçdeğere kadar olan diğer çubukları belirsiz bir renk ile vurgula
FillCandles(open,high,low,close);
//--- değişken olan değerleri değiştir
ExtStart=ext+1;
ExtCount=0;
//--- bir sonraki tekrara geç
continue;
}
//--- belirlenmiş aralıktaki uç olmayan değerlerin sayısını artır
ExtCount++;
}
//--- bir sonraki çağrı için prev_calculated değerine dönüş yap
return(rates_total);
}
//+----------------------------------------------------------------------+
//| Mevcut dizi elemanının yerel yüksek değer olup olmadığını kontrol et |
//+----------------------------------------------------------------------+
bool IsMax(const double &price[],const int ind)
{
//--- aralık başlangıç değişkeni
int i=ind-InpNum;
//--- aralığın son periyotu
int finish=ind+InpNum+1;
//--- aralığın ilk yarısını kontrol et
for(;i<ind;i++)
{
if(price[ind]<=price[i])
return(false);
}
//--- aralığın ikinci yarısını kontrol et
for(i=ind+1;i<finish;i++)
{
if(price[ind]<=price[i])
return(false);
}
//--- bu bir uçdeğer
return(true);
}
//+---------------------------------------------------------------------+
//| Mevcut dizi elemanının yerel düşük değer olup olmadığını kontrol et |
//+---------------------------------------------------------------------+
bool IsMin(const double &price[],const int ind)
{
//--- aralık başlangıç değişkeni
int i=ind-InpNum;
//--- aralık son değişkeni
int finish=ind+InpNum+1;
//--- aralığın ilk yarısını kontrol et
for(;i<ind;i++)
{
if(price[ind]>=price[i])
return(false);
}
//--- aralığın ikinci yarısını kontrol et
for(i=ind+1;i<finish;i++)
{
if(price[ind]>=price[i])
return(false);
}
//--- bu bir uçdeğer
return(true);
}