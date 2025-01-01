ArrayCopy

Bir diziyi diğerine kopyalar.

int ArrayCopy(

void& dst_array[],

const void& src_array[],

int dst_start=0,

int src_start=0,

int count=WHOLE_ARRAY

);

Parametreler

dst_array[]

[out] Hedef dizi

src_array[]

[in] Kaynak dizi

dst_start=0

[in] Hedef dizideki başlangıç indisi. Varsayılan olarak başlangıç indisi sıfırdır.

src_start=0

[in] Kaynak dizideki başlangıç indisi. Varsayılan olarak başlangıç indisi sıfırdır.

count=WHOLE_ARRAY

[in] Kopyalanması gereken eleman sayısı. Varsayılan olarak bütün dizi kopyalanır (count=WHOLE_ARRAY).

Dönüş değeri

Kopyalanan eleman sayısına dönüş yapar.

Not

'count<0' veya 'count>src_size-src_start' koşulları mevcutsa, dizinin kalan bölümlerinin tamamı kopyalanır. Diziler soldan sağa doğru kopyalanır. Serilerde ve dizilerde başlangıç pozisyonu soldan sağa kopyalama için tanımlanmış ve düzenlenmiştir.

Eğer diziler farklı tiptelerse, kopyalama sırasında kaynak dizinin her elemanının hedef dizinin tipine dönüştürülmesi denenecektir. Dizgi dizileri sadece dizgi dizilerine kopyalanabilir. Başlatma gerektiren nesneleri içeren sınıflardan ve yapılardan oluşan diziler kopyalanmazlar. Yapılardan oluşan bir dizi, sadece aynı tipli bir diziye kopyalanabilir.

İndisleme yönü zaman serilerindeki gibi olan dinamik diziler için, hedef dizinin büyüklüğü otomatik olarak kopyalanan veri sayısına genişletilir. Hedef dizinin büyüklüğü hiçbir durumda azaltılmaz.

Örnek: