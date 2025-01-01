- MathAbs
- MathArccos
- MathArcsin
- MathArctan
- MathArctan2
- MathClassify
- MathCeil
- MathCos
- MathExp
- MathFloor
- MathLog
- MathLog10
- MathMax
- MathMin
- MathMod
- MathPow
- MathRand
- MathRound
- MathSin
- MathSqrt
- MathSrand
- MathTan
- MathIsValidNumber
- MathExpm1
- MathLog1p
- MathArccosh
- MathArcsinh
- MathArctanh
- MathCosh
- MathSinh
- MathTanh
- MathSwap
MathMax
Fonksiyon, iki değer arasındaki en büyük değere dönüş yapar.
|
double MathMax(
Parametreler
value1
[in] İlk sayısal değer.
value2
[in] İkinci sayısal değer.
Dönüş değeri
İki değer arasında en büyük olana dönüş yapar.
Not
MathMax() fonksiyonunun yerine fmax() kullanabilirsiniz. fmax(), fmin(), MathMax(), MathMin() fonksiyonları, double tip dönüşümü yapılmaksızın tamsayı tipleriyle de kullanılabilir.
Fonksiyon farklı tiplerde parametreler ile kullanıldığında, daha küçük tipli parametre, otomatik olarak büyük tipe dönüştürülür. Dönüş değerinin tipi büyük tipe karşılık gelir.
Aynı tipteki veriler için dönüşüm gerçekleştirilmez.
Örnek:
|
//--- girdi parametreleri