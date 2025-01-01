DokümantasyonBölümler
Grafik içeriğinden belirtilen boyutta ve ofsette bir görüntü elde eder.

bool  DXContextGetColors(
   int    context,                       // grafik içeriği tanıtıcı değeri  
   uint&  image[],                       // görüntü piksel dizisi 
   int    image_width=WHOLE_ARRAY,       // piksel cinsinden görüntü genişliği
   int    image_height=WHOLE_ARRAY,      // piksel cinsinden görüntü yüksekliği
   int    image_offset_x=0,              // X ofset
   int    image_offset_y=0               // Y ofset
   );

Parametreler

context

[in] DXContextCreate()'te oluşturulan grafik içeriği için tanıtıcı değer.

image

[out] ARGB formatında image_width*image_height piksel dizisi.

image_width=WHOLE_ARRAY

[in]  Piksel cinsinden görüntü genişliği.

image_height=WHOLE_ARRAY

[in]  Piksel cinsinden görüntü uzunluğu.

image_offset_x=0

[in]  X ofset.

image_offset_y=0

[in]  Y ofset.

Geri dönüş değeri

Eğer yürütme başarılı olursa true, aksi takdirde false olarak geri döner. Bir hata kodu almak için, GetLastError() fonksiyonu çağrılmalıdır.