- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
Grafik içeriğinden belirtilen boyutta ve ofsette bir görüntü elde eder.
|
bool DXContextGetColors(
Parametreler
context
[in] DXContextCreate()'te oluşturulan grafik içeriği için tanıtıcı değer.
image
[out] ARGB formatında image_width*image_height piksel dizisi.
image_width=WHOLE_ARRAY
[in] Piksel cinsinden görüntü genişliği.
image_height=WHOLE_ARRAY
[in] Piksel cinsinden görüntü uzunluğu.
image_offset_x=0
[in] X ofset.
image_offset_y=0
[in] Y ofset.
Geri dönüş değeri
Eğer yürütme başarılı olursa true, aksi takdirde false olarak geri döner. Bir hata kodu almak için, GetLastError() fonksiyonu çağrılmalıdır.