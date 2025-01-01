StringSplit

Belirtilen ayracı kullanarak, belirtilen bir dizgiden alt-dizgiler elde eder ve bu alt-dizgilerin sayısına dönüş yapar.

int StringSplit(

const string string_value,

const ushort separator,

string & result[]

);

Parametreler

string_value

[in] Alt dizginin içinde bulunması istenilen dizgi (dizgi değişmez).

pos

[in] Ayırıcı karakterin kodu. Kodu almak için StringGetCharacter() fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

result[]

[out] Elde edilen alt-dizgilerin yerleştirildiği (dizgilerden oluşan) bir dizi.

Dönüş değeri

result[] dizisindeki alt-dizgilerin sayısı. Ayraç, geçirilen dizgi içerisinde bulunamazsa, sadece kaynak dizgisi dizi içine geçirilir.

string_value değeri NULL veya boş ise, fonksiyon sıfır dönüşü yapar. Hata durumunda ise -1 dönüşü yapar. Hata kodu almak için GetLastError() fonksiyonunu kullanın.

Örnek:

string to_split="_life_is_good_"; // Alt-dizgilere ayrılacak dizgi

string sep="_"; // Karakter şeklinde bir ayraç

ushort u_sep; // Ayırıcı karakterin kodu

string result[]; // Dizgilerin geçirileceği dizi

//--- Ayraç kodunu al

u_sep=StringGetCharacter(sep,0);

//--- Dizgiyi alt-dizgilere böl

int k=StringSplit(to_split,u_sep,result);

//--- Bir yorum göster

PrintFormat("Alınan dizgi: %d. Kullanılan ayraç: '%s', ayraç kodu: %d",k,sep,u_sep);

//--- Şimdi, alınan tüm dizgileri çıktıla

if(k>0)

{

for(int i=0;i<k;i++)

{

PrintFormat("result[%d]=\"%s\"",i,result[i]);

}

}

Ayrıca Bakınız

StringReplace(), StringSubstr(), StringConcatenate()