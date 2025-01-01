- StringAdd
StringSplit
Belirtilen ayracı kullanarak, belirtilen bir dizgiden alt-dizgiler elde eder ve bu alt-dizgilerin sayısına dönüş yapar.
|
int StringSplit(
Parametreler
string_value
[in] Alt dizginin içinde bulunması istenilen dizgi (dizgi değişmez).
pos
[in] Ayırıcı karakterin kodu. Kodu almak için StringGetCharacter() fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
result[]
[out] Elde edilen alt-dizgilerin yerleştirildiği (dizgilerden oluşan) bir dizi.
Dönüş değeri
result[] dizisindeki alt-dizgilerin sayısı. Ayraç, geçirilen dizgi içerisinde bulunamazsa, sadece kaynak dizgisi dizi içine geçirilir.
string_value değeri NULL veya boş ise, fonksiyon sıfır dönüşü yapar. Hata durumunda ise -1 dönüşü yapar. Hata kodu almak için GetLastError() fonksiyonunu kullanın.
Örnek:
|
string to_split="_life_is_good_"; // Alt-dizgilere ayrılacak dizgi
