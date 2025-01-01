DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıOptimizasyon Sonuçları ile ÇalışmaFrameInputs 

FrameInputs

Belirtilen geçiş numarasına sahip çerçevenin şekillendirildiği giriş parametreleri.

bool  FrameInputs(
   ulong    pass,                // Optimizasyon sırasındaki geçiş numarası
   string&  parameters[],        // "parameterN=valueN" şeklindeki dizgilerden oluşan bir bir dizi
   uint&    parameters_count     // toplam parametre sayısı
   );

Parametreler

pass

[in]  Optimizasyon sırasındaki sınayıcıdaki bir geçişin numarası.

parameters

[out]  parametreleri ve isimlerin açıklamalarını içeren dizgilerden oluşan bir dizi

parameters_count

[out] parameters[] dizisindeki elemanların sayısı.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapar. Hata hakkında bilgi almak için GetLastError() fonksiyonunu çağırın.

Not

Dizgilerin sayısını (parameters_count), parameters[], dizisinden elde ettiğinizde, tüm kayıtları incelemek için bir döngü ayarlayabilirsiniz. Bu, belirtilen bir geçiş sayısı için, bir Uzman Danışmanın giriş parametrelerinin değerlerini bulmanıza yardımcı olacaktır