FrameInputs

Belirtilen geçiş numarasına sahip çerçevenin şekillendirildiği giriş parametreleri.

bool FrameInputs(

ulong pass,

string& parameters[],

uint& parameters_count

);

Parametreler

pass

[in] Optimizasyon sırasındaki sınayıcıdaki bir geçişin numarası.

parameters

[out] parametreleri ve isimlerin açıklamalarını içeren dizgilerden oluşan bir dizi

parameters_count

[out] parameters[] dizisindeki elemanların sayısı.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapar. Hata hakkında bilgi almak için GetLastError() fonksiyonunu çağırın.

Not

Dizgilerin sayısını (parameters_count), parameters[], dizisinden elde ettiğinizde, tüm kayıtları incelemek için bir döngü ayarlayabilirsiniz. Bu, belirtilen bir geçiş sayısı için, bir Uzman Danışmanın giriş parametrelerinin değerlerini bulmanıza yardımcı olacaktır