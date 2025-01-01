FrameInputs
Belirtilen geçiş numarasına sahip çerçevenin şekillendirildiği giriş parametreleri.
bool FrameInputs(
Parametreler
pass
[in] Optimizasyon sırasındaki sınayıcıdaki bir geçişin numarası.
parameters
[out] parametreleri ve isimlerin açıklamalarını içeren dizgilerden oluşan bir dizi
parameters_count
[out] parameters[] dizisindeki elemanların sayısı.
Dönüş değeri
Başarılı ise 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapar. Hata hakkında bilgi almak için GetLastError() fonksiyonunu çağırın.
Not
Dizgilerin sayısını (parameters_count), parameters[], dizisinden elde ettiğinizde, tüm kayıtları incelemek için bir döngü ayarlayabilirsiniz. Bu, belirtilen bir geçiş sayısı için, bir Uzman Danışmanın giriş parametrelerinin değerlerini bulmanıza yardımcı olacaktır