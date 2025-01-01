- Tarih Tipinin Yapısı
- Giriş Parametrelerinin Yapısı
- Tarihsel Veri Yapısı
- Piyasa Derinliği Yapısı
- Alım-Satım İsteği Yapısı
- Sonuç Kontrolü İsteğinin Yapısı
- Bir Alım-Satım İsteği Sonucunun Yapısı
- Alım-Satım Faaliyeti Yapısı
- Cari fiyatların Yapısı
- Veri Yapıları
MqlBookInfo
Piyasa derinliği hakkında bilgi sağlar.
|
struct MqlBookInfo
Not
MqlBookInfo yapısı ön tanımlıdır, bu nedenle bildirim ve tarif gerektirmez. Yapıyı kullanmak için, bu tipten bir değişkeni sadece bildirmeniz yeterlidir.
PD sadece bazı semboller için mevcuttur.
Örnek:
|
MqlBookInfo priceArray[];
Ayrıca Bakınız
MarketBookAdd, MarketBookRelease, MarketBookGet, PD içinde Alım-Satım Emirleri, Veri Tipleri