MqlBookInfo

Piyasa derinliği hakkında bilgi sağlar.

struct MqlBookInfo

{

ENUM_BOOK_TYPE type; // ENUM_BOOK_TYPE sayımından emir tipi

double price; // Fiyat

long volume; // Hacim

double volume_real; // Daha yüksek doğruluklu hacim

};

Not

MqlBookInfo yapısı ön tanımlıdır, bu nedenle bildirim ve tarif gerektirmez. Yapıyı kullanmak için, bu tipten bir değişkeni sadece bildirmeniz yeterlidir.

PD sadece bazı semboller için mevcuttur.

Örnek:

MqlBookInfo priceArray[];

bool getBook=MarketBookGet(NULL,priceArray);

if(getBook)

{

int size=ArraySize(priceArray);

Print(Symbol(), "hakkında MarketBookInfo");

}

else

{

Print("Sembol için PD alınamadı",Symbol());

}

Ayrıca Bakınız

MarketBookAdd, MarketBookRelease, MarketBookGet, PD içinde Alım-Satım Emirleri, Veri Tipleri