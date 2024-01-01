//+------------------------------------------------------------------+

//| Demo_FolderClean.mq5 |

//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

//--- Açıklama

#property description "Bu script, FolderClean() fonksiyonunun kullanım örneğini gösterir."

#property description "Önce, belirtilen klasörde FileOpen() fonksiyonu ile dosyalar oluşturulur."

#property description "Ardından dosyalar silinmeden önce MessageBox() fonksiyonu ile bir uyarı gösterilir."



//--- giriş parametrelerinin iletişim penceresini, script çalıştırıldığında göster

#property script_show_inputs

//--- Giriş parametreleri

input string foldername="demo_folder"; // MQL5/Files/ dizininde bir klasör oluştur

input int files=5; // Oluşturulacak ve silinecek dosyaların sayısı

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

string name="testfile";

//--- Dosyaları, önce terminal veri klasöründe aç veya oluştur

for(int N=0;N<files;N++)

{

//--- 'demo_folder\testfileN.txt' biçimde dosya ismi

string filemane=StringFormat("%s\\%s%d.txt",foldername,name,N);

//--- Yazma bayrağı ile bir dosya aç, bu durumda otomatik olarak 'demo_folder' klasörü oluşturulacak

int handle=FileOpen(filemane,FILE_WRITE);

//--- FileOpen() fonksiyonu başarılı oldu mu öğren

if(handle==INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("%s dosyasının oluşturulması başarısız. Hata kodu",filemane,GetLastError());

ResetLastError();

}

else

{

PrintFormat("%s dosyası, başarılı biçimde açıldı",filemane);

//--- Açılan dosyaya artık ihtiyaç yok; dosyayı kapat

FileClose(handle);

}

}



//--- Klasördeki dosyaların sayısını kontrol et

int k=FilesInFolder(foldername+"\\*.*",0);

PrintFormat("%s klasörü toplamda %d adet dosya içeriyor",foldername,k);



//--- Kullanıcıya sormak için bir iletişim penceresi aç

int choice=MessageBox(StringFormat("%s klasöründen %d adet dosya sileceksiniz. Devam etmek istiyor musunuz?",k,foldername),

"Dosyalar klasörden siliniyor",

MB_YESNO|MB_ICONQUESTION); // İki düğme - "Yes" ve "No"

ResetLastError();



//--- Seçilen versiyona göre bir eylem gerçekleştir

if(choice==IDYES)

{

//--- Dosyaları silmeye başla

PrintFormat("%s klasöründeki tüm dosyaların silinmesi için uğraşılıyor",foldername);

if(FolderClean(foldername,0))

PrintFormat("Dosyalar başarıyla silindi, %d adet dosya, %s klasöründe kaldı",

foldername,

FilesInFolder(foldername+"\\*.*",0));

else

PrintFormat("%s klasöründen dosyalar silinemedi. Hata kodu %d",foldername,GetLastError());

}

else

PrintFormat("Silme işlemi iptal edildi");

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Belirtilen klasördeki dosya sayısına dönüş yapar |

//+------------------------------------------------------------------+

int FilesInFolder(string path,int flag)

{

int count=0;

long handle;

string filename;

//---

handle=FileFindFirst(path,filename,flag);

//--- Bir dosya bile bulunmuşsa, daha fazlası için aramaya devam et

if(handle!=INVALID_HANDLE)

{

//--- Dosya ismini göster

PrintFormat("%s dosyası bulundu",filename);

//--- Bulunan dosyaların/klasörlerin sayacını artır

count++;

//--- dosyaları/klasörleri aramaya başla

while(FileFindNext(handle,filename))

{

PrintFormat("%s dosyası bulundu",filename);

count++;

}

//--- Tamamlanmasının ardından arama işleyicisini kapamayı unutma

FileFindClose(handle);

}

else // İşleyici alınamadı

{

PrintFormat("%s klasöründeki dosya araması başarısız oldu",path);

}

//--- sonuca dönüş yap

return count;

}